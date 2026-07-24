Avertisment din SUA: Hackerii ruși au spionat cercetători din domeniul nuclear. Atacurile au fost testate inițial în Ucraina

Țintele atacatorilor indică un interes pentru tehnologia fuziunii nucleare și pentru informații care ar putea ajuta Kremlinul în războiul său împotriva Ucrainei. Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Un grup de hackeri ruși a vizat în ultimul an oameni de știință specializați în domeniul nuclear, contractori din industria de apărare și angajați ai guvernului SUA, într-o amplă campanie de spionaj cibernetic, potrivit unor cercetători din sectorul privat și a unor avertismente emise joi de agenții de informații, transmite CNN.

Țintele atacatorilor indică un interes pentru tehnologia fuziunii nucleare și pentru informații care ar putea ajuta Kremlinul în războiul său împotriva Ucrainei.

Compania americană de securitate a e-mailurilor Proofpoint, care a investigat o parte dintre aceste activități, a declarat că hackerii au vizat servere de e-mail folosite de „instalații nucleare și baza industrială de apărare” din SUA. Hackerii „au vizat entități și utilizatori interesați de fuziunea nucleară”, a declarat pentru CNN cercetătorul Proofpoint Greg Lesnewich. Scopul a fost probabil „să vadă ce progrese au făcut [colegii Rusiei] din acest domeniu”, a spus el.

Avertismentul emis de agențiile de informații și de securitate din SUA și de aliații săi a atras atenția asupra unei campanii de spionaj rusești „în desfășurare”, în cadrul căreia au fost testate tehnici de hacking în Ucraina înainte ca acestea să fie folosite împotriva țărilor NATO. Dacă vor fi identificate noi victime, avertismentul ar putea ajuta SUA și aliații săi să evalueze amploarea pagubelor și să stabilească ce informații au reușit să colecteze agenții ruși.

Hackerii au folosit o vulnerabilitate software rară, care necesită doar ca ținta, dacă folosește un sistem de e-mail vulnerabil, să deschidă un mesaj, fără să fie nevoie să acceseze vreun link. Exploatarea vulnerabilității poate permite furtul comunicațiilor prin e-mail ale victimei din ultimele trei luni, precum și al întregului director de e-mailuri al unei organizații, potrivit avertismentului emis de autoritățile federale.

Serviciile secrete olandeze au avertizat pe 11 iulie asupra unei „operațiuni de amploare a Rusiei”, care a folosit că hackeri pentru accesarea mai multor camere private de supraveghere din țările NATO și din Ucraina, în scopul monitorizării rutelor de transport folosite pentru aprovizionarea cu arme și muniții destinate armatei ucrainene.

Atac cibernetic pe scară largă

Guvernele federale și locale, instituțiile de aplicare a legii, precum și sectoarele apărării, educației și energiei au fost toate vizate în cadrul activității cibernetice, au declarat SUA și aliații săi, fără a oferi detalii.

„Actorul a sperat probabil să obțină informații strategice despre datele militare, logistica și deciziile politice ale Occidentului”, a declarat Sherrod DeGrippo, vicepreședinte pentru informații despre amenințări în cadrul diviziei Unit 42 a companiei de securitate cibernetică Palo Alto Networks, care monitorizează, de asemenea, activitatea.

Atacul evidențiază o „tendință în creștere în rândul grupurilor rusești de amenințări cibernetice de a viza mai întâi utilizatori ucraineni – atât ca țintă prioritară, cât și ca teren de testare pentru tehnici cibernetice malițioase, înainte de implementarea lor la scară globală”, se arată în alerta guvernamentală. „Pe baza succesului acestei campanii și al celor anterioare, este foarte probabil ca grupul (rus) să continue să vizeze” sistemele de e-mail utilizate de organizațiile occidentale.

„Este deosebit de îngrijorător faptul că acești indivizi și-au testat metodele pe victime din Ucraina înainte de a viza membri ai NATO”, a declarat ministrul britanic pentru Securitate, Dan Jarvis, într-un comunicat.

Natura detaliată a avertismentului, care conține informații care nu au fost făcute publice de companiile de securitate cibernetică, sugerează că serviciile de informații din SUA și țările aliate au colectat o cantitate semnificativă de informații despre grupul rus de spionaj.

Și autoritățile de aplicare a legii i-au urmărit pe hackeri. Autoritățile thailandeze au arestat în noiembrie un presupus membru al grupului, un rus în vârstă de aproximativ 30 de ani, care a fost extrădat și a compărut pentru prima dată în fața unui tribunal din Boston luna trecută.

După o perioadă de acalmie care a urmat invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022, „am observat, probabil în ultimul an sau cam așa ceva, o intensificare a atacurilor cibernetice rusești care vizează Statele Unite”, a declarat pentru CNN, în această lună, Brett Leatherman, director adjunct al diviziei cibernetice a FBI.