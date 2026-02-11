Avertismentul lui Merz privind declinul economic al Europei: "Trebuie să dereglementăm toate sectoarele"

1 minut de citit Publicat la 22:25 11 Feb 2026 Modificat la 22:25 11 Feb 2026

Cancelarul german a criticat, de asemenea, propunerea Franţei de a institui "preferinţa europeană". Foto: Hepta

Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat că Europa trebuie să adopte rapid “decizii puternice” pentru a evita declinul economic, pledând pentru dereglementarea radicală a tuturor sectoarelor și criticând propunerea Franţei de “preferinţă europeană” ca fiind aplicabilă doar sectoarelor strategice, potrivit AFP, citată de Agerpres.

"După 25 de ani de declin progresiv în raport cu principalii noştri concurenţi, este timpul să luăm din nou decizii puternice", a declarat cancelarul german, în faţa unui grup de industriaşi reuniţi la Anvers, în Belgia.

"Doar o Europă puternică din punct de vedere economic poate fi suverană" şi "este momentul să se acţioneze rapid şi decisiv", a insistat el, în ajunul unui summit al Celor 27 dedicat competitivităţii UE.

"Trebuie să dereglementăm toate sectoarele", a adăugat şeful guvernului german, apreciind că "trebuie să revizuim întreaga legislaţie europeană", fără a ne mulţumi doar cu modificări "minore".

Cancelarul german a criticat, de asemenea, propunerea Franţei de a institui "preferinţa europeană", adică obligaţia pentru întreprinderile care beneficiază de fonduri publice de a se aproviziona cu componente fabricate în Europa.

Merz a explicat că o astfel de măsură ar trebui rezervată "doar sectoarelor strategice şi ca ultimă soluţie" şi să nu excludă ţările partenere ale UE, declarându-se susţinător mai degrabă al "Made with Europe" decât al "Made in Europe".