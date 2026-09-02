Avertizare de călătorie de la MAE pentru Bulgaria. Sunt restricții de circulație pe trei autostrăzi

Pe autostrada „Hemus”, restricţiile se aplică pe secţiunea dintre Sofia şi legătura rutieră cu sensul giratoriu şi drumul I-4. Foto: Getty Images

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Bulgaria. Autoritățile bulgare au impus restricții temporare de circulaţie pentru vehiculele de mare tonaj (peste 12 tone) în perioada minivacanței de Ziua Reunificării (6 septembrie), pentru a preveni ambuteiajele, relatează Agerpres.

Restricţiile sunt instituite pe autostrăzile „Trakia”, „Hemus” şi „Struma”, precum şi pe drumul I-1 din districtul Blagoevgrad şi se aplică după cum urmează:

vineri, 4 septembrie, între orele 15:00 - 20:00, pe sensul de mers la ieşirea din Sofia (vehiculele care călătoresc spre capitală circulă fără restricţii);

sâmbătă, 5 septembrie, între orele 09:00 - 14:00, pentru camioanele care pleacă din Sofia;

luni, 7 septembrie, între orele 12:00 - 20:00, pe sensul de mers către Sofia (camioanele care părăsesc capitala pot circula fără restricţii);

De asemenea, pe autostrada „Hemus”, restricţiile se aplică pe secţiunea dintre Sofia şi legătura rutieră cu sensul giratoriu şi drumul I-4. De asemenea, traficul este restricţionat pe autostrada „Struma” şi pe drumul I-1 în zona dintre Simitli şi Kresna.



De la aceste restricţii sunt exceptate:

autobuzele pentru transportul public de persoane;

cele care transportă mărfuri periculoase (ADR), animale vii, produse perisabile sau sub regim termic;

camioanele specializate pentru transportul de carcase;

Pe autostrada „Trakia”, măsura nu se aplică transportului public de persoane, iar pe sensul spre Sofia, transportul de mărfuri periculoase pe secţiunea dintre intersecţiile rutiere Ihtiman şi Vakarel nu va fi restricţionat.



De asemenea, pe drumul I-1 în zona Simitli (spre Bansko şi complexele turistice) se va aplica un regim de circulaţie reversibilă:

în zilele de 4 şi 5 septembrie, vehiculele spre Kulata vor circula pe două benzi, iar spre Sofia pe o singură bandă;

în ziua de 7 septembrie, traficul va fi organizat pe două benzi spre Sofia şi pe una spre Kulata;

MAE recomandă şoferilor să îşi planifice din timp deplasările, să respecte regulile de circulaţie, limitele de viteză, să evite depăşirile riscante şi utilizarea benzii de urgenţă pentru a nu împiedica trecerea vehiculelor cu regim special.



Pentru a monitoriza traficul rutier în timp real, Agenţia "Infrastructura Rutieră" pune la dispoziţie o hartă interactivă pe platforma oficială de taxare, care indică numărul de vehicule şi fluxul pe secţiuni individuale de drum.



Alte informaţii suplimentare pot fi accesate astfel:

cu privire la starea actuală a drumurilor - pe aplicaţia gratuită LIMA (www.lima.api.bg), pe pagina de internet a Agenţiei "Infrastructura Rutieră" (www.api.bg) şi la numărul de telefon 0035970013020 (non-stop);

cu privire la vinieta electronică şi sistemul e-TOLL - pe site-ul www.bgtoll.bg;

cu privire la situaţia circulaţiei prin punctele de trecere a frontierei - pe site-ul www.mvr.bg;

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 şi +35929733510, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Ambasadei României în Republica Bulgaria: +359879440758.



MAE recomandă şi consultarea paginilor web sofia.mae.ro şi www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat” (disponibilă gratuit în App Store şi Google Play), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.