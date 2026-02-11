Avertizare de călătorie de la MAE pentru Cuba: Probleme cu transportul din cauza crizei de combustibil

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Ministerul Afacerilor Externe a emis o avertizare de călătorie pentru românii care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Cuba. MAE subliniază faptul că autorităţile locale se confruntă cu o criză de amploare, cauzată de lipsa combustibilului, ce afectează funcţionarea serviciilor publice şi a infrastructurii de transport la nivel naţional, scrie Agerpres.

„Începând cu luna februarie 2026, autorităţile cubaneze au anunţat implementarea unor măsuri de urgenţă, pe perioadă nedeterminată, menite să reducă consumul de energie şi combustibil”, a informat miercuri Ministerul român al Afacerilor Externe.

Potrivit unui comunicat, aceste măsuri pot genera perturbări semnificative în sectoare relevante pentru călători, precum transporturile aeriene şi rutiere, alimentarea cu energie electrică şi apă, serviciile medicale, precum şi activităţile comerciale şi turistice. Sunt semnalate anulări, întârzieri sau redirecţionări ale unor zboruri internaţionale, precum şi reduceri şi suspendări ale transportului interurban.



În zonele turistice, autorităţile locale au decis reorganizarea capacităţilor de cazare, inclusiv concentrarea turiştilor în anumite unităţi hoteliere şi închiderea temporară a altora. Peste tot în țară au loc întreruperi frecvente ale curentului electric, cu durată variabilă (uneori şi de peste 24 de ore), cu impact inclusiv asupra serviciilor de alimentare cu apă şi funcţionării generatoarelor de urgenţă. Sunt afectate, în special, serviciile oferite de particulari (cazări, restaurante, excursii, transport tip taxi), în lipsa unor surse alternative de alimentare.



MAE le recomandă cetăţenilor români care intenţionează să se deplaseze în Cuba în perioada următoare să verifice condiţiile de călătorie, disponibilitatea zborurilor şi posibilităţile reale de deplasare pe teritoriul cubanez, să încheie o asigurare de călătorie cuprinzătoare şi să evite deplasările interne neesenţiale, pentru a reduce riscul de a rămâne izolaţi.



De asemenea, este recomandată constituirea unor rezerve adecvate de apă, alimente şi medicamente pe durata şederii, precum şi luarea de măsuri preventive pentru asigurarea unor sume suficiente de bani în numerar şi evitarea rămânerii fără baterie la dispozitivele personale de comunicaţii.



Cetăţenii români aflaţi în Cuba sunt rugaţi să îşi notifice prezenţa Ambasadei României la Havana, la adresa de e-mail [email protected], prin intermediul platformei Econsulat sau utilizând aplicaţia „Călătoreşte informat”, pentru facilitarea acordării de asistenţă consulară, dacă situaţia o va impune.

Cetăţenii români care se confruntă cu situaţii deosebite sau urgenţe pot contacta Ambasada României la Havana la numărul de telefon de permanenţă +53/52868386, inclusiv prin intermediul aplicaţiei WhatsApp.