Cel puțin două persoane au murit după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit peste case în California

Explozia a ucis cel puțin două persoane, și a rănit alte două. Deocamdată acesta este bilanțul.

Aparatul de zbor, un Cessna C340 bimotor, s-a prăbușit pe o stradă rezidențială din Santee, o zonă suburbană din comitatul San Diego.

Nu se știe câți pasageri se aflau în avion.

Cauza accidentului rămâne în curs de anchetă, iar oficialii orașului au spus că resturile se întind pe aproximativ o stradă întreagă.

Filmările de la fața locului sugerează că cel puțin două clădiri au fost grav avariate în urma accidentului, care a avut loc la doar câteva străzi de un liceu.

Footage circulating on social media of the moment after a small plane crashed into a UPS truck and then a nearby house in #Santee #California #BreakingNews pic.twitter.com/Gnc2PgdOjI

Aeronava aparținea unui doctor cardiologist care făcea naveta între Yuma și San Diego. Se crede că acesta era la bordul avionului.

În înregistrările de la turnul de control se poate auzi controlorul de zbor care îi cere disperat pilotului să crească altitudinea, cu câteva momente înainte de impact.

”Altitudine mică” Urcă imediat!”, a strigat controlorul de zbor. Pilotul a răspuns, dar nu părea îngrijorat, ba chiar a fost de acord să ridice avionul, potrivit The Pigeon Express.

⚠️??#URGENT: Emerging report of a plane crash into several homes near San Diego, California#Santee l #CA

Witnesses report the plane was listing from wingtip to wingtip before crashing. Several homes are destroyed and several casualties are being reported.

Updates to follow! pic.twitter.com/Hum2FRM4S9