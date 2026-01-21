Avionul cu care Trump a plecat spre Europa s-a întors de urgenţă din zbor după ce a fost semnalată o "problemă electrică minoră"

Trump, înainte să urce în Air Force One, plecând de la Washington spre Elveția, pe 20 ianuarie 2026. Sursa foto: Getty Images

al preşedintelui american, Donald Trump, a întâmpinat o "problemă electrică minoră" în timp ce îşi începea călătoria spre Forumul Economic Mondial de la Davos şi se întoarce acum la baza sa din Washington pentru a putea schimba aeronava, scriu agenţiile internaţionale de presă, printre care AP, dar şi numeroase publicaţii străine, inclusiv The Guardian.

Avionul președintelui Donald Trump, Air Force One, s-a întors la Baza Comună Andrews, aflată în statul Maryland, la aproximativ o oră după plecarea spre Elveția, marți seară, a relatat AP.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că decizia de întoarcere a fost luată după decolare, când echipajul de la bordul Air Force One a identificat "o problemă electrică minoră" și, din mare precauție, a decis să se întoarcă.

Un reporter aflat la bord a declarat că luminile din cabina de presă a aeronavei s-au stins pentru scurt timp după decolare, dar nu a fost oferită nicio explicație imediată. După aproximativ o jumătate de oră de zbor, reporterilor li s-a spus că avionul se va întoarce.

Cele două avioane Air Force One sunt vechi de aproape 40 de ani

Conform AP, Donald Trump s-a îmbarcat într-un alt avion și își va continua călătoria la Forumul Economic Mondial de la Davos, unde Președintele României, Nicușor Dan, nu va fi prezent. Ţara noastră va fi reprezentată la eveniment de ministrul de Externe, la fel ca în timpul mandatului lui Klaus Iohannis, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Cele două avioane folosite în prezent ca Air Force One zboară de aproape patru decenii. Boeing lucrează la înlocuiri, dar programul s-a confruntat cu o serie de întârzieri. Avioanele sunt puternic modificate, cu capacități de supraviețuire pentru președinte, pentru o serie de situații neprevăzute, inclusiv protecție împotriva radiațiilor și tehnologie antirachetă.

De asemenea, acestea includ o varietate de sisteme de comunicații care îi permit liderului de la Casa Albă să rămână în contact cu armata și să emită ordine de oriunde din lume.

Anul trecut, familia conducătoare a Qatarului i-a dăruit lui Trump un avion jumbo Boeing 747-8 de lux, care urma să fie adăugat la flota Air Force One, o mișcare care a fost supusă unor analize atente. Avionul respectiv este în prezent modernizat pentru a îndeplini cerințele de securitate.

Leavitt a glumit cu reporterii de la Air Force One marți seară, spunând că un avion qatarez suna „mult mai bine” în acest moment.

În februarie anul trecut, un avion al Forțelor Aeriene care îl transporta pe secretarul de stat Marco Rubio în Germania a trebuit să se întoarcă la Washington din cauza unei probleme mecanice. În octombrie, un avion militar care îl transporta pe secretarul Apărării, Pete Hegseth, a trebuit să efectueze o aterizare de urgență în Regatul Unit din cauza unei crăpături în parbriz.