Un băiat de 7 ani a intrat în casa în flăcări şi şi-a salvat sora de la moarte

Totul s-a întâmplat înainte de Crăciun în micuţul orăşel New Tazewell din statul american Tennessee, acolo unde Eli (7 ani) locuia împreună cu părinţii săi şi fraţii săi (Elijah - doi ani şi Erin - un an şi zece luni).

Cei doi părinţi, Chris şi Nicole au mâncat împreună cu cei trei copii, apoi i-au dus la culcare în jurul orei 20.30. Câteva ore mai târziu, în timp ce se aflau în pat, cei doi au simţit un puternic miros de fum şi au început să îşi caute copiii, apoi au ieşit în fugă în afara casei.

În timp ce cei doi încercau să îl salveze pe Elijah, un băieţel în vârstă de doi ani, fetiţa de un an şi zece luni era prinsă în camera ei, totul fiind înconjurat de flăcări înalte.

Eli, fiul de şapte ani al celor doi soţi, a observat că sora sa lipseşte şi, fără să stea pe gânduri, a intrat în camera ei pe un geam, a luat-o pe fetiţă şi a reuşit să iasă afară din casă.

"Din cauza flăcărilor nu am putut intra în camera ei din interior aşa că am mers afară şi am încercat pe geam. Totuşi, nu puteam ajunge la geamul camerei aşa că l-am luat pe Eli pe umeri, l-am împins pe geam, iar el a luat-o din pătuţul ei şi a ieşit tot pe geam. Suntem foarte mândri de el!", a declarat Chris, tatăl lui Eli pentru CNN.

Aproximativ 20 de pompieri au ajuns la faţa locului în scurt timp, însă casa fusese deja distrusă de flăcările uriaşe, astfel că totul s-a transformat în scrum.