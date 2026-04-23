Banca ar trebui să crească dobânzile, nu să le reducă, pentru a ține sub control inflația, avertizează un economist de top

Un fost oficial al Băncii Angliei spune că dobânzile ar putea fi nevoite să crească anul acesta, pentru a controla inflația, ceea ce reprezintă o lovitură pentru cei care sperau la credite ipotecare mai ieftine, transmite The Independent.

Michael Saunders, fost membru al Comitetului de Politică Monetară (MPC) al băncii, responsabil cu stabilirea ratelor dobânzii, a declarat că reducerea costurilor de împrumut devine tot mai puțin probabilă din cauza creșterii accelerate a prețurilor la alimente și combustibili, ca urmare a războiului din Iran.

În prezent consilier economic senior la Oxford Economics, Saunders a avertizat că majorarea costurilor energiei ar putea duce inflația în Anglia la 4,5% anul acesta, de la 3% în prezent.

Când MPC s-a întrunit luna trecută, a votat să mențină dobânda la 3,75%.

Anterior, indicase că dorește să o reducă înainte ca loviturile SUA-Israel asupra Iranului să înceapă. Comitetul se va reuni din nou pe 30 aprilie, când este probabil să adopte din nou o abordare de tip „așteptăm și vedem”.

Înainte de războiul din Orientul Mijlociu, Banca și economiștii din City considerau că inflația va scădea mai aproape de ținta guvernului de 2%, permițând reducerea dobânzilor pentru a stimula împrumuturile și creșterea economică.

Acest lucru pare acum mai puțin probabil, având în vedere creșterea anticipată a inflației la alimente, combustibili, transport și majoritatea celorlalte bunuri.

„Ar fi mai puțin costisitor să se înăsprească politica monetară anul acesta”

Ar fi mai bine ca Banca să crească dobânzile decât să riște ca inflația să scape de sub control, a spus Saunders.

„Probabil ar fi mai puțin costisitor să se înăsprească politica monetară anul acesta și apoi să se relaxeze, dacă va fi nevoie, anul viitor, decât să se mențină dobânzile pe loc și apoi – dacă apar efecte semnificative de runda a doua – să fie nevoie de o înăsprire bruscă anul viitor”, a spus el.

Costul unui credit ipotecar cu dobândă fixă pe doi ani a crescut de la aproximativ 4% la peste 5%, cele mai ieftine oferte fiind retrase de pe piață de către bănci.

Dobânda medie pentru un credit fix pe doi ani a urcat la 5,88%, iar pentru cele pe cinci ani la 5,77%, de la începutul conflictului din Iran.

El adaugă: „O decizie de a majora dobânzile în timp ce inflația CPI crește puternic ar putea avea, de asemenea, un impact mai bun decât menținerea ratelor neschimbate, în ceea ce privește semnalarea angajamentului MPC față de ținta de inflație.”

„Dacă inflația CPI crește la 4,5%, atunci este posibil ca Banca Angliei să majoreze dobânzile”

Dacă Saunders are dreptate, acest lucru va reprezenta o lovitură pentru debitorii care sperau că dobânzile la credite ipotecare ar putea scădea.

Paul Dales, economist-șef pentru Marea Britanie la Capital Economics, a declarat: „Dacă inflația CPI crește la 4,5% (sau pare că se îndreaptă în această direcție), atunci este posibil ca Banca Angliei să majoreze dobânzile.

„Motivele sugerate de Saunders sunt rezonabile. În scenariul nostru de bază, inflația CPI crește la 4,0%, ceea ce este probabil un nivel pe care Banca Angliei îl poate tolera, mai ales atunci când economia este slabă.

„La urma urmei, inflația CPI a crescut la 3,8% anul trecut, iar Banca Angliei a continuat totuși să reducă dobânzile. Intuiția mea este că este mai probabil ca banca să adopte un ton ferm, dar să nu majoreze efectiv dobânzile, decât dacă inflația depășește cu mult 4,0%.”