Banca Centrală a Ucrainei a raportat rezerve record de 49,5 miliarde de dolari. De unde unde a atras Kievul banii

1 minut de citit Publicat la 16:02 09 Noi 2025 Modificat la 16:02 09 Noi 2025

Banca Centrală a Ucrainei a raportat rezerve record de 49,5 miliarde de dolari. Foto: Profimedia ImagesImages

Rezervele internaționale ale Ucrainei au crescut cu 6,4% în octombrie, ajungând la 49,5 miliarde de dolari – cel mai ridicat nivel din istoria independenței țării – conform datelor preliminare de la banca centrală a Ucrainei. Creșterea a fost determinată de intrări mari de capital din partea partenerilor străini, conform Kyiv Post.

Rezervele record evidențiază impactul ajutorului occidental în menținerea stabilității macroeconomice a Ucrainei în contextul invaziei prelungite a Rusiei.

De unde au venit banii

Creșterea a fost determinată de intrări mari de capital din partea partenerilor internaționali, care au depășit atât vânzările de valută ale BNU, cât și rambursările datoriei externe ale guvernului.

În octombrie, guvernul de la Kiev a primit valută străină în conturile sale în valoare de 6,4 miliarde de dolari.

Aceste intrări includ:

4,7 miliarde de dolari de la UE în cadrul inițiativei G7 pentru Accelerarea Extraordinară a Veniturilor pentru Ucraina (ERA), cunoscută și sub numele de Împrumutul ERA

1,1 miliarde de dolari prin conturi la Banca Mondială

507,7 milioane de dolari din plasarea titlurilor de creanță guvernamentală internă

117 milioane de dolari de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB)

Au plătit datorii de 612 milioane de dolari

Banca centrală a Ucrainei a cheltuit 612 milioane de dolari pentru a rambursa datoria guvernamentală în valută, inclusiv: