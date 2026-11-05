Banca digitală unde aveau bani 60% din oameni a fost confiscată de stat, în Paraguay: Criza Ueno Bank provoacă proteste uriașe

4 minute de citit Publicat la 14:42 05 Noi 2026 Modificat la 15:07 05 Noi 2026

Criza Ueno Bank a dus la un val de proteste în Paraguay. Sursa foto: Profimedia Images

Banca Centrală a Paraguayului a preluat marți dimineață controlul asupra unui important creditor digital, care are legături strânse cu președintele țării, Santiago Peña, aruncând în incertitudine economiile a milioane de clienți și sute de milioane de dolari din fonduri publice.

Banca Centrală a Paraguayului a anunțat că membrii consiliului său de administrație au votat în unanimitate, luni, plasarea Ueno Bank sub administrare specială, după ce rata de solvabilitate a acesteia - un indicator care măsoară capitalul unei bănci în raport cu activele ponderate în funcție de risc - a scăzut sub jumătate din nivelul minim prevăzut de lege, potrivit ABC News.

Spre deosebire de procedurile de faliment desfășurate în instanță, procedura de administrare specială permite autorităților de reglementare să transfere depozitele unei bănci aflate în dificultate către instituții financiare mai stabile, înainte ca activele rămase să fie lichidate pentru rambursarea creditorilor.

Ueno Bank are 3 milioane de clienți, echivalentul a circa 60% din populația adultă a țării

Ueno afirmă că are aproximativ 3 milioane de clienți, echivalentul a circa 60% din populația adultă a țării sud-americane, și administrează fonduri publice în valoare de 800-850 de milioane de dolari. Printre acestea se numără aproximativ 380 de milioane de dolari investiți de fondul public de pensii și sănătate din Paraguay, cunoscut sub numele de IPS, potrivit reprezentanților instituției.

Intervenția marchează o turnură dramatică într-un scandal care îl urmărește pe Peña încă de când a preluat funcția, în 2023.

La scurt timp după învestirea sa, acesta l-a numit pe Carlos Carvallo, directorul de atunci al Ueno, în funcția de guvernator al băncii centrale, o decizie criticată de adversari, care au denunțat un conflict de interese.

Ce spune președintele despre legăturile cu banca

Peña a rămas el însuși partener de afaceri al Grupo Vázquez, conglomeratul care deține Ueno, până în martie 2025. Ueno susține că Peña nu a fost niciodată acționar sau investitor în bancă. Atât Peña, cât și instituția bancară neagă orice faptă ilegală, iar banca centrală afirmă că Carvallo s-a abținut de la participarea la deciziile care privesc Ueno.

Banca centrală a declarat că intervenția îi va permite să închidă treptat activitatea Ueno, protejând în același timp economiile clienților și prevenind perturbarea activității celorlalte bănci. Instituția a insistat că problemele sunt limitate la Ueno, precizând că situația „nu afectează sistemul financiar în ansamblu”.

Carvallo le-a declarat marți jurnaliștilor că autoritățile de reglementare au semnalat inițial îngrijorări legate de împrumuturile acordate de Ueno unor companii afiliate proprietarilor săi. Băncile se confruntă cu limite stricte în ceea ce privește astfel de împrumuturi, deoarece acestea le permit proprietarilor să direcționeze banii deponenților către propriile afaceri.

O inspecție mai amănunțită a scos la iveală nereguli mult mai grave, pe care banca centrală intenționează să le raporteze autorităților competente, a declarat acesta. Carvallo a mai acuzat relatările recente din presă că au contribuit la slăbirea și mai accentuată a instituției financiare, deja fragile.

Banca centrală a anunțat că va numi reprezentanți care să preia conducerea instituției de la actuala echipă managerială, să stabilească valoarea acesteia și să îi protejeze activele. De asemenea, autoritățile intenționează să investigheze persoanele responsabile pentru deteriorarea situației financiare a băncii și să aplice sancțiuni.

Ce se întâmplă cu banii oamenilor: Cum își pot recupera sumele din conturi

Fiecare deponent beneficiază de o garanție de până la 228 de milioane de guarani paraguayeni, echivalentul a aproximativ 38.000 de dolari, dintr-un fond al băncii centrale, a precizat autoritatea de reglementare. Potrivit legislației bancare din Paraguay, banii trebuie plătiți în termen de 15 zile, perioadă care poate fi prelungită o singură dată cu încă 15 zile.

Banca centrală nu a promis rambursarea integrală a sumelor pentru persoanele care au depozite mai mari decât plafonul garantat, afirmând doar că va urmări să asigure „cel mai înalt nivel posibil de protecție” pentru acestea.

Recuperarea sumelor care depășesc limita garantată va depinde de rezultatul procedurii de administrare specială și de o eventuală lichidare, a declarat Gladys Vera, directoarea financiară a fondului de pensii.

Vera a declarat presei locale că pensionarii își vor primi pensiile în mod obișnuit în această lună, deoarece banii destinați plăților lunare sunt păstrați la o altă bancă.

Ea a precizat că fondul va iniția acțiuni în justiție pentru a încerca să își recupereze investiția și că va identifica o altă bancă pentru cei 32.000 de pensionari care își încasează pensiile prin intermediul Ueno.

Proteste uriașe în Paraguay

Criza Ueno Bank a provocat un val de proteste în Paraguay, care a depășit rapid dimensiunea unei nemulțumiri legate de economiile blocate și s-a transformat într-o criză politică ce îl vizează direct pe președintele Santiago Peña.

Pe 3 și 4 noiembrie 2026, sute de oameni au ieșit în stradă în capitala Asunción, cerând restituirea integrală a banilor, anchetarea responsabililor și demisia președintelui.

Primele manifestații au avut loc marți, 3 noiembrie, după ce Banca Centrală a Paraguayului a decis să preia controlul asupra Ueno Bank și să suspende serviciile instituției.

Deponenții s-au adunat în centrul capitalei, în apropierea Panteonului Național al Eroilor, pentru a cere explicații despre soarta economiilor lor.

Protestatarii au reclamat faptul că nu mai puteau accesa banii din conturi și au cerut statului să garanteze recuperarea integrală a depozitelor.

O altă manifestație a avut loc în fața reședinței oficiale a președintelui, Mburuvicha Róga, unde participanții au cerut inclusiv returnarea fondurilor publice și a banilor proveniți din sistemul de pensii.

A fost declanșată o procedură de destituire a președintelui

Nemulțumirea publică s-a îndreptat rapid împotriva președintelui Santiago Peña, din cauza legăturilor sale de afaceri anterioare cu Grupo Vázquez, conglomeratul care deține Ueno Bank.

Opoziția parlamentară a trecut la acțiune și a depus o solicitare de declanșare a procedurii de destituire a președintelui și a vicepreședintelui Pedro Alliana.