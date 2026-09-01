Banca subterană a Europei. Ce este "Hawala" și cum se transferă peste granițe banii din activități criminale

Sistemul informal, cunoscut sub numele de "hawala", se bazează pe încrederea dintre intermediari. Sursa foto: Getty Images

Un sistem informal de transfer de bani, vechi de secole și folosit de milioane de oameni pentru remitențe legitime, transferă, de asemenea, sume uriașe pentru crima organizată, potrivit unei anchete realizate de posturi publice de radiodifuziune din Danemarca, Belgia, Spania și Austria, relatează TVP World.

Cunoscut sub numele de "hawala", sistemul permite transferul de valoare peste granițe, fără ca banii să circule neapărat între țări. Un expeditor înmânează banii, în numerar, unui intermediar, numit "hawaladar", care contactează un partener de încredere din altă locație pentru a efectua plata către destinatar, aflat într-un alt stat. Intermediarii își reglează conturile ulterior, adesea prin intermediul altor tranzacții, fie în numerar, fie prin transferul de bunuri de valoare.

Rapiditatea și accesibilitatea fac ca sistemul hawala să fie deosebit de important în țările în care serviciile bancare convenționale sunt limitate sau nesigure. Însă, aceleași caracteristici fac sistemul atractiv și pentru grupările infracționale.

Investigația, coordonată de Rețeaua de Jurnalism de Investigație a EBU (EBU Investigative Journalism Network – IJN), a identificat rețele de tip "hawala" legate de traficul de droguri, traficul de migranți, spălarea banilor și finanțarea terorismului.

Jurnaliștii belgieni au testat sistemul, înmânând 250 de euro unui intermediar din Bruxelles. La scurt timp după aceea, un jurnalist din Gaza a ridicat echivalentul sumei în șecheli israelieni, fără să i se ceară un act de identitate.

În plus, anchetatorii din Spania și Austria au descoperit rețele despre care se presupune că au legătură cu traficul de migranți, în timp ce Europol afirmă că intermediari criminali care acționează individual pot vehicula sume enorme în fiecare an.

Provocarea pentru poliția europeană constă în faptul că tranzacțiile lasă adesea puține înregistrări oficiale, iar investigațiile trec frecvent prin mai multe jurisdicții. Prin urmare, autoritățile se concentrează din ce în ce mai mult asupra intermediarilor, considerându-i potențiale puncte slabe ale sistemului.

Investigația a fost realizată, sub coordonarea Rețelei de Jurnalism de Investigație a Uniunii Europene de Radio și Televiziune, de jurnaliști de la DR din Danemarca, VRT și RTBF din Belgia, RTVE din Spania și ORF din Austria, conform EBU.

Un material anterior al TVP World a prezentat în detaliu o operațiune sprijinită de Europol, care viza o rețea de trafic de migranți din Orientul Mijlociu, activă în Polonia, Germania și Belgia.