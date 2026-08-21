Suspectul pentru exploziile de la Nord Stream era angajat consultant la un film cu Sean Penn care are exact acest subiect

Unul dintre principalii suspecți, Volodimir Juravliov, scăpase de două ori din mâinile autorităților germane. sursa foto: Getty

Povestea pare scoasă dintr-un scenariu de la Hollywood – și, în bună măsură, chiar asta este. Unul dintre principalii suspecți în cazul exploziilor de la Nord Stream a fost arestat în Croația chiar în timp ce lucra pe postul de consultant la un film despre acest sabotaj, o producție cu Sean Penn și Adrien Brody în distribuție, scrie The Guardian.

La începutul acestei luni, localnicii din Zagreb au observat ceva ciudat în fața unei clădiri în stil art deco. În fața hotelului Esplanade au apărut saci de nisip și baricade, alături de o echipă de filmare și de figuranți îmbrăcați în uniforme militare ucrainene. La scurt timp, actorii Sean Penn și Adrien Brody au fost zăriți pe platou, în capitala croată, împreună cu Doug Liman, regizorul de la Hollywood al filmelor din seria Jason Bourne.

Liman venise să filmeze cel mai nou thriller politic al său, unul de ficțiune. Subiectul: exploziile de la Nord Stream din 2022, în care o echipă de scafandri ucraineni ar fi aruncat în aer o conductă ce transporta gaze naturale rusești către Germania.

Unul dintre principalii suspecți, Volodimir Juravliov, scăpase de două ori din mâinile autorităților germane: o dată strecurându-se, se pare, afară din Polonia în portbagajul unei mașini diplomatice, iar altă dată fiind eliberat de o instanță.

Miercuri, însă, norocul lui Juravliov s-a terminat. A fost reținut în orașul croat Pula – unde presa germană spune că lucra pe postul de consultant la pelicula lui Liman, Snake Island, care reconstituie în cheie dramatică presupusul act de sabotaj subacvatic comis de Juravliov.

Fotografii apărute în ziarele croate îl arătau pe Juravliov condus de doi polițiști – un bărbat de vârstă mijlocie, îmbrăcat cu un tricou albastru și o șapcă maro. Într-un interviu acordat înainte de arestarea spectaculoasă a ucraineanului,

Liman confirmase că o parte din film urma să fie turnată la Pula, un vechi port roman de pe coasta Adriaticii, cunoscut pentru marea sa curată și limpede ca cristalul. „E cam cald (la Zagreb). Abia aștept să fiu lângă apă”, le-a spus el jurnaliștilor de televiziune.

Cine a alertat autoritățile și ce anume căuta Juravliov în Croația rămâne neclar, iar compania care produce filmul nu a oferit deocamdată nicio explicație. Procurorii federali germani au precizat că poliția locală l-a reținut în baza unui mandat european de arestare. Ei l-au descris pe Juravliov ca pe un scafandru profesionist și experimentat și au spus că făcea parte dintr-un grup condus de un alt ucrainean, Serhii K., extrădat în Germania din Italia în 2025. Ambii ar avea legături cu structuri ale statului ucrainean, au sugerat procurorii, și ar fi amplasat explozibili la ordinul unor șefi din serviciile secrete, rămași în umbră.

Cei doi scafandri ucraineni au negat orice implicare în exploziile subacvatice, care au avut loc în largul insulei daneze Bornholm.

Guvernul de la Kiev a declarat că nu are nicio legătură cu sabotarea conductelor Nord Stream și că vrea să afle „adevăratele circumstanțe” ale incidentului, subliniind că acesta s-a petrecut în contextul „războiului de agresiune” purtat de Rusia împotriva Ucrainei.

Avocații lui Juravliov vor încerca acum să împiedice trimiterea clientului lor în Germania, unde riscă o pedeapsă lungă cu închisoarea dacă va fi găsit vinovat.

Dar dacă va rămâne în Croația, spune avocatul său polonez, Tymoteusz Paprocki, cazul va crea din nou „un precedent” – pentru că o instanță croată va judeca, practic, o chestiune deja soluționată în Polonia, un alt stat membru al UE.

Anul trecut, o instanță poloneză a refuzat să pună în executare un mandat european de arestare emis de Germania, argumentând că Germania nu are jurisdicție și că distrugerea Nord Stream ar putea fi văzută drept o acțiune justificată a Ucrainei, în cadrul unui război defensiv. Cea mai mare parte a miliardelor cu care Kremlinul își finanțează uriașa armată provine din exporturile de petrol și gaze naturale.

Decizia s-a aliniat cu opoziția de lungă durată a Poloniei față de proiectul conductei, văzut ca un simbol al relațiilor prea apropiate dintre Berlin și Moscova, sub cancelari germani succesivi. Premierul polonez, Donald Tusk, a spus public că „problema cu Nord Stream 2 nu este că a fost aruncat în aer. Problema este că a fost construit”.

„Va fi un proces împotriva aceleiași persoane, cu aceleași fapte, aceleași legi și convenții europene relevante și același mandat european de arestare, deschis de aceeași țară, Germania”, a declarat Paprocki. „Se va pune întrebarea dacă există o linie coerentă a instanțelor sau dacă fiecare țară poate aplica diferit dreptul internațional”.

El a numit acest lucru „un test pentru funcționarea dreptului european”.

Paprocki a spus că nu are informații detaliate despre arestare, dar a confirmat că Juravliov nu se afla în Croația în vacanță.

„Trebuie să fi avut motive serioase și importante” să meargă acolo, a adăugat el, fără a oferi detalii – iar ziarul Die Welt a scris că există indicii că Juravliov făcea parte din producție.

Fotografiile publicate în presa croată de pe platoul filmului Snake Island îl arătau pe Brody în fața luxosului hotel Esplanade, vorbind la telefonul mobil, cu Liman dându-i indicații. Penn nu se afla pe platou, dar ar fi fost văzut în interiorul clădirii istorice, situate pe strada Mihanovićeva, în centrul orașului Zagreb.

Presa poloneză și cea germană au relatat pe larg povestea remarcabilă și plină de răsturnări a lui Juravliov. În 2024, el a scăpat de arestare în Polonia și a fugit înapoi în Ucraina.

Autoritățile poloneze au dat vina pe Germania pentru erori administrative la introducerea datelor sale în baza internațională a persoanelor căutate, ceea ce i-a permis să treacă granița în ciuda unui mandat de arestare activ.

Revista germană Der Spiegel a susținut că suspectul a fost ajutat să fugă de un atașat militar ucrainean aflat la Varșovia, care l-ar fi ascuns în portbagajul unei mașini diplomatice și l-ar fi trecut rapid peste graniță.