Bătaie cu crucea între un preot rus și unul ucrainean, la o înmormântare

Incidentul s-a petrecut în timpul înmormântării soldatului Oleksandr Zinivy.

Motivul luptei se pare că ar fi fost critica protopopul Mikhailo Vasylyuk la adresa „preoților de la Moscova” care susțin războiul din Ucraina și crimele regimului de la Kremlin.

După aceste cuvinte, un preot al Patriarhiei Moscovei pe nume Anatoly, care a fost și el prezent la înmormântare, a rupt crucea și a alergat la preotul ucrainean, după care a î nceput să îl bată cu aceasta, potrivit Pravda.

In the Vinnytsia region, a priest of the Russian Orthodox Church (ROC) attacked a priest of the Ukrainian Orthodox Church (UOC)



