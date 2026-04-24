Benjamin Netanyahu anunță că a avut cancer. Medicii i-au descoperit o tumoare malignă la prostată

Publicat la 15:00 24 Apr 2026 Modificat la 15:00 24 Apr 2026

Benjamin Netanyahu spune că a descoperit cancerul la un control de rutină după o operațiune pentru o inflamație benignă. Foto: Getty Images

Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a informat că a fost operat de cancer anul trecut după ce un control medical a arătat că avea o inflamația benignă a prostatei, în decembrie 2024, relatează Times of Israel.

Liderul israelian a dat această informație într-un mesaj pe rețelele sociale în care a vorbit despre evaluarea sa medicală anuală.

Netanyahu spune că o tumoră canceroasă la prostată a fost eliminată de medici cu succes, iar evaluarea sa de sănătate anuală arată că e sănătos. Analizele sale sunt în parametri normali, conform mesajului.

Evaluarea medicală mai arată că inima sa rămâne sănătoasă și că nu există alte probleme – în iulie 2023, liderului israelian i-a fost pus un stent cardiac.

Netanyahu spune că a amânat transmiterea acestor informații timp de două luni pentru a evita ca „regimul terorist din Iran să răspândească propagandă falsă împotriva Israelului”.

Când războiul purtat de SUA și Israel contra Iranului se afla la apogeul său, au circulat zvonuri pe internet că Netanyahu a fost ucis sau rănit în atacuri iraniene.

„Aș vrea să împărtășesc câteva lucruri cu voi”, și-a început Netanyahu mesajul de pe Twitter.

„1 – Slavă Domnului, sunt sănătos. 2 – Sunt într-o stare fizică excelentă. 3 – Am avut o mică problemă medicală cu prostata care a fost pe deplin tratată”.

Netanyahu a adăugat că un control de rutină după operația sa din decembrie 2024 a arătat că exista „un mic punct, mai mic de un centimetru” pe prostata sa care s-a dovedit a fi „o tumoare malignă în stadiu foarte incipient, fără vreo răspândire metastatică”.

El spune că doctorii i-au dat mai întâi opțiunea să continue monitorizarea tumorii fără tratament, însă că a refuzat-o.

„Când sunt informat din timp de un pericol posibil, vreau să tratez imediat. Asta e o regulă și când vine vorba de guvernare și când vine vorba de viața personală”, a adăugat prim-ministrul israelian.