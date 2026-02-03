Benjamin Netanyahu: Autoritatea Palestiniană va fi exclusă de la guvernarea Fâşiei Gaza după război

1 minut de citit Publicat la 22:12 03 Feb 2026 Modificat la 22:12 03 Feb 2026

Premierul israelian, Benjamin Netanyahu. Foto: Getty Images

Autoritatea Palestiniană nu va participa „în niciun caz” la guvernarea Fâşiei Gaza după război, i-a transmis, marţi, prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, emisarului american Steve Witkoff, aflat în vizită la Ierusalim, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Prim-ministrul a precizat că Autoritatea Palestiniană nu va fi în niciun caz implicată”, a transmis cancelaria lui Netanyahu într-un comunicat.

Conform planului preşedintelui american, Donald Trump, pentru încheierea războiului din Fâşia Gaza, cei 15 membri ai viitorului Comitet Naţional pentru Administrarea Gaza (NCAG), sub egida „Consiliului pentru pace” - ce va fi prezidat de Donald Trump însuşi, vor gestiona Gaza până când Autoritatea Palestiniană, condusă de Mahmoud Abbas, va pune în practică un program de reforme.

Prima etapă a planului de pace prevede o încetare a focului între Israel şi Hamas, intrat în vigoare pe 10 octombrie 2025. În ultimele trei luni şi jumătate, luptele au încetat, au fost eliberaţi ostatici din Gaza în schimbul unor deţinuţi palestinieni din închisori din Israel şi forţele israeliene s-au retras de pe aproape jumătate din suprafaţa Fâşiei Gaza.

Cele două părţi se acuză reciproc, însă, de încălcarea încetării focului. Peste 400 de palestinieni şi trei soldaţi israelieni au fost ucişi.

A doua fază a planului de pace, anunţată de Donald Trump, prevede, între altele, dezarmarea Hamas, retragerea graduală a armatei israeliene, care deţine controlul asupra a peste jumătate din teritoriul Fâşiei Gaza, şi desfăşurarea unei forţe internaţionale de stabilizare.

Planul Trump exclude orice rol pentru mişcarea Hamas şi pentru alte facţiuni înarmate palestiniene.