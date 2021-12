Bill Gates, despre ce ne așteaptă în 2022: ”Nu am prevăzut asta!”

”În postarea mea anterioară de sfârșit de an, scriam că am crezut că vom putea să ne uităm înapoi și să spunem că 2021 a fost o îmbunătățire față de 2020. Deși cred că acest lucru este adevărat în anumite privințe, miliarde de oameni au fost vaccinați împotriva COVID-19, iar lumea este oarecum mai aproape de normal – îmbunătățirea nu a fost atât de dramatică pe cât am sperat. Mai mulți oameni au murit din cauza COVID în 2021 decât în ​​2020. Dacă ești unul dintre milioanele de oameni care au pierdut o persoană dragă din cauza virusului în ultimele douăsprezece luni, cu siguranță nu crezi că anul acesta a fost mai bun decât ultimul.

”Sper că finalul este aproape!”

Din cauza variantei Delta și a provocărilor legate de adoptarea vaccinului, nu suntem atât de aproape de sfârșitul pandemiei pe cât am sperat până acum. Nu am prevăzut că va apărea o astfel de variantă foarte transmisibilă și am subestimat cât de greu este să convingi oamenii să accepte vaccinul și să folosească măști.

Sper, totuși, că finalul este aproape. Ar putea fi o prostie să facem o altă predicție, dar cred că faza acută a pandemiei se va încheia în 2022”, spune magnatul.

”Nu există nicio îndoială că varianta Omicron este îngrijorătoare!”

”Nu există nicio îndoială că varianta Omicron este îngrijorătoare. Cercetătorii, inclusiv cei susținuți de fundația noastră, lucrează intensiv pentru a afla mai multe despre aceasta și în curând vom avea mult mai multe informații (cum ar fi cât de bine vă protejează vaccinurile sau infecțiile anterioare împotriva acesteia). Dar iată ce știm acum: lumea este mai pregătită să abordeze variantele periculoase decât în ​​orice alt moment al pandemiei de până acum. Am descoperit această variantă mai devreme decât am descoperit Delta, deoarece Africa de Sud a investit masiv în capacitățile de secvențiere genomică și suntem într-o poziție mult mai bună pentru a crea vaccinuri actualizate dacă sunt necesare.

”Am speranța că, la un moment dat, anul viitor, COVID-19 va deveni o boală endemică”

Este îngrijorător de fiecare dată când apare o nouă variantă, dar încă am speranța că, la un moment dat, anul viitor, COVID-19 va deveni o boală endemică în majoritatea locurilor. Deși în prezent este de aproximativ 10 ori mai letală decât gripa, vaccinurile și antiviralele ar putea reduce acest număr la jumătate sau chiar mai mult. Comunitățile vor vedea în continuare focare ocazionale, dar vor fi disponibile noi medicamente care ar putea avea grijă de majoritatea cazurilor, iar spitalele se vor putea ocupa de restul. Nivelul de risc individual va fi suficient de scăzut încât nu va trebui să îl luați în considerare atât de mult în luarea deciziilor. Nu va fi primordial atunci când decideți dacă să lucrați de la birou sau să vă lăsați copiii să meargă la meciul de fotbal sau să vizionați un film la cinematograf. Peste câțiva ani, speranța mea este că singurul moment în care va trebui să vă gândiți cu adevărat la virus este atunci când vă veți face vaccinul comun împotriva COVID-19 și gripă în fiecare toamnă”, mai scrie Gates.

”Lumea nu a creat și nu a distribuit niciodată un vaccin pentru o boală mai repede decât a făcut-o pentru COVID-19”

”Chiar dacă pandemia a durat mai mult decât se anticipa, multe au mers bine. Pentru început, progresul pe care l-am făcut în privința vaccinurilor este remarcabil. Lumea nu a creat și nu a distribuit niciodată un vaccin pentru o boală mai repede decât a făcut-o pentru COVID-19. Faptul că am avut unul – să nu mai vorbim de mai multe! – vaccinuri în primul an de pandemie este miraculos.

Cred că vaccinurile ARNm vor fi văzute în cele din urmă ca fiind cea mai importantă descoperire a pandemiei. Demonstrarea faptului că ARNm funcționează ca platformă de vaccin a reprezentat o schimbare masivă – nu doar pentru această pandemie, ci și pentru următoarea. Acum că ARNm este bine stabilit, vom putea dezvolta vaccinuri sigure și eficiente foarte rapid în viitor.

Un domeniu care trebuie serios îmbunătățit este găsirea unor modalități de combatere a dezinformării. După cum am menționat, am crezut că cererea de vaccinuri va fi mult mai mare decât a fost în locuri precum Statele Unite. Este clar că dezinformarea (inclusiv teoriile conspirației care, din păcate, mă implică) au un impact substanțial asupra dorinței oamenilor de a se vaccina. Aceasta face parte dintr-o tendință mai mare de neîncredere în instituții și este una dintre problemele care mă îngrijorează cel mai mult în 2022.

Motive pentru a rămâne optimist în 2022

Munca mea a fost întotdeauna condusă de o idee simplă: lumea poate deveni mai bună. Un mare regres precum pandemia face mai greu de crezut că progresul este posibil. Sunt încă optimist, totuși, cu privire la capacitatea noastră de a construi o lume în care toată lumea are șansa de a trăi o viață sănătoasă și productivă.

”Este timpul să învățăm din greșelile noastre!”

Dar această capacitate depinde de faptul dacă putem sau nu opri următoarea pandemie. Nu ne putem permite să repetăm ​​suferința din ultimii doi ani. Lumea a avut șansa să investească în instrumentele și sistemele care ar fi putut preveni pandemia de COVID-19, însă nu a profitat de ea. Acum este momentul să învățăm din greșelile noastre și să luăm măsuri pentru a preveni această experiență teribilă să nu se mai repete vreodată.

Vestea bună este că lumea nu mai trebuie să fie convinsă că stoparea unei pandemii este importantă. Am speranța că vom vedea un sprijin larg pentru eforturile de pregătire pentru pandemie și intenționez să petrec mult timp susținându-le. Acesta este cel mai mare și mai important lucru la care voi lucra în 2022. În prezent scriu o carte care va apărea cândva anul viitor, care prezintă planul meu pentru a mă asigura că SARS CoV-2 este ultima pandemie.

Un nou medicamente pentru prevenirea HIV

Unul dintre lucrurile pe care sunt cel mai încântat să le urmăresc sunt studiile clinice pentru un nou medicament promițător pentru prevenirea HIV, numit Islatravir. Astăzi, puteți reduce riscul de a vă infecta fie luând o pastilă în fiecare zi, fie ceea ce se numește „profilaxie la cerere”. Deși ambele opțiuni actuale oferă o protecție extraordinară, prima se bazează pe capacitatea de a o lua în mod regulat, iar cea de-a doua necesită o planificare în avans.

Primele rezultate din studiile din faza II au fost lansate în această vară și sunt grozave până acum. Aștept cu nerăbdare să văd mai multe anul viitor, precum și să urmăresc progresul în studiile de fază III.

Diagnosticarea precoce Alzheimer

Un alt domeniu de urmărit în 2022 este diagnosticul Alzheimer. Recent s-au făcut progrese uriașe în acest sens și există șanse ca primul test de sânge accesibil pentru boala Alzheimer să fie aprobat anul viitor. Deși acest lucru nu va schimba nimic pentru persoanele care au boala - care în prezent nu are nici un leac sau nici măcar o modalitate de a o încetini - acest test va accelera progresul în căutarea unei descoperiri a tratamentului.

Inovațiile din energia curată, mai accesibile

De asemenea, aștept cu nerăbdare să continui munca Breakthrough Energy Ventures, Catalyst și Fellows pentru a face inovațiile din energie curată mai disponibile și mai accesibile pentru toată lumea. Acestea permit descoperiri într-o gamă largă de domenii, multe dintre ele fiind încă la câțiva ani. Un domeniu în care s-ar putea să vedem un progres real în curând este în a face combustibilii verzi cu hidrogen mai accesibili”, scrie Bill Gates.

Revenirea la normal

”Nu am fost niciodată o persoană cu obiective de Anul Nou. Nu am niciun obiectiv specific în minte pentru 2022 (deși cred că mai sunt câteva săptămâni să mă gândesc la unul). Dar ceea ce sper este ca anul viitor să fie mult mai stabil decât acesta.

Ființele umane sunt în mod natural rezistente la schimbare. Nu este niciodată ușor să te adaptezi la noile moduri de viață.

”Vom ajunge la o nouă normalitate”

Cred că 2022 va fi un an în care mulți dintre noi vom ajunge în sfârșit într-o nouă normalitate post-pandemie. Pentru mine, asta va însemna să merg puțin mai mult la birou, pe măsură ce, sperăm, cazurile de COVID vor scădea. Vreau să găsesc un nou ritm acasă acum că toți cei trei copii mei s-au mutat și ziua mea nu este la fel de structurată în a găsi timp de petrecut cu ei. Aștept cu nerăbdare să petrec mai mult timp interacționând cu oamenii prin blogul meu și pe alte canale.

Sper că și tu și cei dragi să găsiți o modalitate de a crea noi rutine. Nu există nicio îndoială că pandemia va crea schimbări uriașe și de durată, care vor dura ani de zile pentru a o înțelege pe deplin, ceea ce poate fi înfricoșător. Unul dintre autorii mei preferați, Yuval Noah Harari, a scris odată că „oamenilor le este de obicei frică de schimbare pentru că se tem de necunoscut. Dar cea mai mare constantă a istoriei este că totul se schimbă.”

Lumea s-a adaptat la mari perturbări înainte și o vom face din nou. Între timp, vă doresc sărbători fericite”, mai spune Bill Gates pe blogul personal.

