Bitcoin se prăbușește după ce China adoptă noi restricții împotriva acestei criptomonede

Pentru o scurtă perioadă de timp, valoarea Bitcoin a coborât sub 32.000 de dolari, pentru a reveni ușor peste pragul de 35.000 de dolari la ora transmiterii acestei știri.

Marți, Beijingul a interzis instituțiilor financiare și companiilor specializate în servicii de plată să ofere clienților servicii legate de tranzacțiile cu criptomonede.

De asemenea, autoritățile chineze i-au avertizat pe investitori să nu facă tranzacții speculative cu criptomonede.

Această evoluție vine după ce valoarea Bitcoin a scăzut cu peste 10% ca urmare a faptului că producătorul de autovehicule Tesla a anunțat că nu mai acceptă la plată această criptomonedă.

Luni, valoarea Bitcoin consemna o depreciere de 22% în ultimele 24 de ore.

În același timp, alte monede digitale, precum Ethereum sau Dogecoin, înregistrau pierderi de 25% și, respectiv, 29%.

În paralel, în schimburile dinaintea sesiunii de tranzacționare, acțiunile Tesla scădeau cu 3%, cauza probabilă fiind expunerea companiei pe bitcoini.

În februarie, compania lui Elon Musk a cumpărat bitcoini în valoare de 1,5 miliarde de dolari.

Avertismentul organizațiilor financiare din China: Nicio protecție în caz de pierderi în tranzacțiile cu criptomonede

Tranzacțiile cu criptomonede sunt ilegale în China din 2019, măsură luată de autorități pentru a reduce spălarea de bani.

Însă investitorii au încă posibilitatea să comercializeze online bitcoini și alte monede electronice, aspect care îngrijorează Beijingul.

Trei organizații din domeniul financiar-bancar, susținute de statul chinez, au lansat, marți, un avertismente pe rețelele sociale.

Este vorba despre de National Internet Finance Association of China, China Banking Association și Payment and Clearing Association of China.

Acestea le-au transmis clienților că nu beneficiază de nicio protecție dacă înregistrează pierderi în urma investițiilor în criptomonede.

Cele trei organizații consideră că evoluția prețului criptomonedelor încalcă grav "siguranța activelor cetățenilor" și perturbă "ordinea firească, economică și financiară".

Analiștii pieței spun că această mișcare din China ar putea fi replicată și în alte țări, în contextul în care băncile centrale fac pași în direcția propriilor monede digitale.

