Bloomberg: Putin este gata să „predea” și Iranul, după Assad și Maduro, de dragul relațiilor cu Trump

Aliaţii lui Putin se plâng de lipsa de reacţie a liderului rus atunci când au mai mare nevoie de el. Sursa foto: Profimedia

Vladimir Putin se concentrează asupra războiului din Ucraina, iar aliații săi strategici din întreaga lume au ajuns să se simtă neglijați de liderul de la Kremlin, în momentele tensionate în care au mai mare nevoie de el. Oficiali din Venezuela, de exemplu, au ajuns să nu mai aibă încredere în relația lor de securitate cu Moscova, care a durat ani de zile, şi vorbesc despre "un tigru de hârtie". Alţi conducători din regimuri autoritare, cum ar fi cei de la Damasc și Teheran, până la Havana, au constatat că sprijinul Rusiei lipsea atunci când conta cel mai mult, notează Bloomberg.

Dictatorul sirian Bashar al-Assad a fugit la Moscova după ce sprijinul militar rusesc s-a diminuat. Cuba se confruntă cu o criză umanitară despre care unii cred că ar putea transforma-o în următoarea piesă de domino care va cădea.

Iranul a fost bombardat de SUA anul trecut, iar acum liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, se confruntă cu proteste interne uriaşe, alături de amenințarea unor noi acțiuni militare americane.

Nicolas Maduro, din Venezuela, este cel mai puternic exemplu al pasivităţii Rusiei. El se află într-o închisoare din New York. Oficialii din Venezuela și-au exprimat, în privat, mirarea față de eșecul partenerilor lor cubanezi și ruși de a-l proteja pe Maduro.

Eşecul Rusiei în Venezuela

În ciuda semnalelor publice repetate din partea președintelui Donald Trump că intenționează să-l înlăture pe Maduro, oficialii din Caracas se plâng că agențiile de informații cubaneze și ruse pe care se bazau pentru o mare parte din securitatea lor nu au reușit să identifice vulnerabilitățile sau informațiile specifice despre amenințarea la adresa liderului venezuelean.

Ei au vorbit şi despre deficiențele sistemelor rusești de apărare aeriană S-300 și Buk-M2 în protejarea spațiului aerian al Venezuelei. Rusia nu a oferit sprijin tehnic adecvat pentru a asigura eficiența operațională a sistemelor, s-au plâns oficialii. Sistemele de apărare cibernetică ale Venezuelei se bazau pe sprijinul tehnic din partea Rusiei, au spus ei, care a fost din nou deficitare, deoarece atacurile cibernetice americane păreau să întrerupă alimentarea cu energie electrică a unor zone întinse din Caracas.

Putin este gata să „predea” și Iranul

Președintele rus Vladimir Putin nu are în plan să ofere un sprijin semnificativ regimului din Iran, care se confruntă cu un val de proteste la nivel național și cu amenințarea intervenției militare americane.

Relațiile cu SUA sunt mai importante pentru Moscova, scrie Bloomberg.

Totuși, Iranul rămâne o problemă mai serioasă, deoarece cooperarea Rusiei cu țara este mult mai puternică, inclusiv în domeniul militar.

De la izbucnirea războiului cu Ucraina, Teheranul a furnizat Rusiei echipamente militare în valoare de 3 miliarde de dolari, inclusiv sute de rachete balistice și antiaeriene și milioane de obuze. De asemenea, a contribuit la lansarea producției interne de drone Geran-2, copiate de la dronele iraniene Shahed, în Tatarstan.

Cu toate acestea, Moscova nu a oferit niciun sprijin semnificativ Iranului în timpul atacurilor americane asupra instalațiilor nucleare sau în timpul războiului de 12 zile cu Israelul din iunie 2025.

Alianța cu Putin s-a dovedit „inutilă”, s-a plâns în august Seyyed Mohammad Sadr, un înalt oficial iranian. Potrivit acestuia, Moscova a împărtășit informații cu Israelul despre centrele de apărare aeriană din Iran, în urma cărora aeronavele israeliene au reușit să preia controlul asupra părții centrale a țării și să atace instalații nucleare cheie din Republica Islamică.

Este puțin probabil ca Rusia să poată face ceva pentru a salva regimul iranian, notează Bilal Saab, analist pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord la Chatham House. „Ideea că Rusia va veni în ajutorul Iranului sau va oferi un sprijin militar semnificativ pentru a consolida regimul este puțin probabil să se materializeze”, notează el. „Rusia își pune propriile interese pe primul loc și nu crede cu adevărat în alianțe, cel puțin sub Putin.”

Rusia ar putea sprijini public Iranul, dar este puțin probabil să se implice profund în a ajuta Teheranul, având în vedere capacitatea sa limitată și prioritatea de a pune capăt războiului cu Ucraina.