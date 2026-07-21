Bloomberg: Zelenski e gata să-l demită pe Sîrski, în următoarele zile. Cine ar putea fi numit la comanda armatei ucrainene

Volodimir Zelenski (d), caută un înlocuitor pentru generalul Sîrski. Foto: Profimedia Images

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski ia în calcul înlocuirea șefului armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski, în urma valului de proteste care au cuprins Ucraina declanșate de demisia fostului ministru al Apărării, Mihailo Fedorov. Zelenski deja caută un înlocuitor pentru Sîrski, pe care urmează a-l demite în următoarele zile, au declarat, pentru Bloomberg, surse din administrația de la Kiev.

Cel mai probabil înlocuitor al lui Sîrski este generalul-maior Mihailo Drapati, șeful Armelor Întrunite din cadrul armatei ucrainene.

O altă sursă citată de Bloomberg a precizat că decizia finală nu a fost încă luată și că „lista scurtă” include 11 nume de posibili succesori ai lui Sîrski.

Statul Major General al armatei ucrainene a precizat, într-un comunicat de presă, că Sîrski nu a fost încă demis și că acesta își continuă activitățile.

Generalul Oleksandr Sîrski a fost numit șeful armatei ucrainene la începutul lui 2024, când l-a înlocuit pe fostul general Valerii Zalujnîi, care fusese demis în urma unor neînțelegeri și tensiuni avute cu președintele Zelenski. Sîrski a fost apreciat în special pentru modul în care a organizat apărarea Kievului, la începutul invaziei ruse din februarie 2022, precum și contraofensiva din toamna aceluiași an, care a dus la recucerirea provinciei Harkov.

Președintele Volodimir Zelenski l-a demis săptămâna trecută pe Mihailo Fedorov din funcția de ministru al Apărării al Ucrainei. Motivele din spatele demiterii bruște provin din conflictele dintre Fedorov și controversatul comandant-șef al Ucrainei, Oleksandr Sîrski.

Demisia lui Fedorov a provocat un val de furie la Kiev și în alte orașe, unde oamenii au fost chemați la proteste rare în vreme de război. Fedorov a refuzat funcția de consilier propusă de Zelenski și a declanșat un atac direct la adresa șefului Armatei ucrainene. „Dacă vrem să învingem inamicul în mod asimetric, cu pierderi minime, trebuie să-i înlocuim pe comandantul-șef și pe șeful Statului Major General”, a declarat Fedorov, care l-a acuzat pe șeful armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, de „dezbinare a țării” și că a „obstrucționat” reforma în armată.