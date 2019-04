BREXIT. Frans Timmermans: Marea Britanie ar trebui să regândească decizia de a părăsi UE. Sper foarte mult că ar putea rămâne

Marea Britanie ar trebui să folosească următoarele câteva luni pentru "a se calma şi a regândi" decizia sa de a părăsi Uniunea Europeană, a declarat miercuri candidatul socialist la preşedinţia Comisiei Europene, Frans Timmermans, în cadrul primei dezbateri televizate cu principalul său contracandidat, conservatorul Manfred Weber.



Săptămâna trecută, liderii UE au convenit la o amânare a Brexitului până la 31 octombrie, cu posibilitatea ca Marea Britanie să iasă mai repede din UE dacă parlamentul va ratifica acordul de divorţ negociat de Theresa May cu UE. Parlamentarii britanici au respins deja acordul de trei ori.



"Sper foarte mult că Marea Britanie ar putea rămâne în UE", a spus Timmermans, în prezent prim-vicepreşedinte al Comisiei Europene, în dezbaterea televizată cu Manfred Weber, din partea Partidului Popular European (PPE).



"Sper că această perioadă de amânare va fi folosită de britanici pentru a se calma şi a regândi lucrurile puţin, pentru ca politicienii să fie poate mai responsabili cu promisiunile pe care le fac, iar apoi să analizeze din nou chestiunea mai târziu în acest an", a spus olandez afiliat Partidului Socialiştilor Europeni (PSE).



"Cine ştie ce s-ar putea schimba între timp?", a adăugat el.



Sondajele arată că destui britanici este posibil să se fi răzgândit în privinţa Brexitului după referendumul din 2016, în care au votat în proporţie de 52% pentru părăsirea blocului comunitar. Însă Theresa May şi guvernul său continuă să se opună cu fermitate organizării unui nou referendum, notează Reuters.