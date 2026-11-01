Bulgaria anunță noi reguli pentru navele care intră în apele sale, după atacurile din Marea Neagră. Raport cu două ore înainte

1 minut de citit Publicat la 13:29 01 Noi 2026 Modificat la 13:29 01 Noi 2026

Bulgaria anunță noi reguli pentru navele care intră în apele sale, după atacurile din Marea Neagră. Sursa foto: Getty Images

Autoritățile maritime bulgare introduc noi obligații de raportare pentru toate navele care intenționează să tranziteze apele teritoriale ale țării. Potrivit unui aviz extraordinar de navigație, acestea trebuie să transmită un raport cu exact două ore înainte de intrare, scrie maritime.bg.

Documentul trebuie să cuprindă datele de identificare ale navei, inclusiv numele, numărul unic de identificare a navelor și pavilionul sub care navighează. Sunt obligatorii și precizarea punctului de intrare, a coordonatelor și a orei estimate de intrare, exprimată în UTC, alături de informații despre ultimul port și următoarea escală.

Căpitanii trebuie să declare mărfurile transportate, în special încărcăturile periculoase, substanțele nocive sau gazele care ar putea pune în pericol populația ori mediul.

Noile cerințe prevăd și comunicarea numărului total al persoanelor aflate la bord, inclusiv căpitanul, precum și a tipurilor și cantităților de combustibili și lubrifianți existente pe navă. Orice defecțiune sau problemă tehnică trebuie raportată imediat.

Raportul va include, de asemenea, datele de contact ale managerului navei și alte informații operaționale. Textul prezentat nu precizează data de la care se aplică noile reguli.

Cinci nave au fost atacate în zona economică exclusivă a Bulgariei în ultima perioadă. Ultimul atac a fost asupra navei Contship Jet, în apropiere de Capul Kaliakra.

Șeful Armatei bulgare, amiralul Emil Eftimov, a declarat pentru postul bTV că dronele maritime care au lovit nava Contship Jet în apropiere de Capul Kaliakra au venit dinspre est. El a subliniat că armata bulgară avea informații despre un posibil atac, dar că restricțiile legale nu i-au permis să intervină împotriva dronelor în afara apelor teritoriale ale țării.

Într-o declarație pentru Radio Național Bulgar (BNR), căpitanul Todor Georgiev, proprietarul unei agenții de transport maritim, a afirmat că dronele erau rusești și a descris atacul drept o batjocură a Rusiei la adresa vecinilor săi de la Marea Neagră.