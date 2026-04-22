Bulgaria va fi mai bogată decât Grecia până în 2030. PIB-ul per locuitor va crește cu peste 10.000 de euro în 4 ani

Bulgaria va depăși Grecia în ceea ce privește PIB per locuitor până în 2030, în timp ce îşi extinde dominaţia economică faţă de ţările din Balcanii de Vest, conform previziunilor Fondului Monetar Internaţional (FMI), relatează Agerpres. În timp ce țara vecină își îmbunătățește poziția în rândul economiilor europene, Grecia înregistrează printre cele mai severe declinuri.

Estimarea se bazează pe paritatea puterii de cumpărare, care reflectă mai curând venitul real şi standardele de viaţă decât valorile nominale, potrivit Novinite.



Datele sugerează că Bulgaria îşi va îmbunătăţi gradual poziţia în rândul economiilor europene, ajungând pe locul 30 din cele 41 de ţări incluse în comparaţie. Grecia ar urma să scadă până la locul 32, unul dintre cele mai severe declinuri din grupul examinat.

În acelaşi timp, ţările din Balcanii de Vest, inclusiv Serbia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Albania, Bosnia şi Herţegovina, ar urma să rămână semnificativ mai jos în clasament, între locurile 34 şi 38.

PIB-ul per locuitor al Bulgariei în 2030: 56.360 euro

PIB-ul per locuitor al Bulgariei, exprimat în standarde ale puterii de cumpărare (PPS), era estimat la 42.816 euro în 2025. Comparativ, indicatorul în Serbia se situa la 32.724 euro, un decalaj de aproape 10.000 euro. Diferenţa ar urma să persiste în 2030, când se estimează că Bulgaria va ajunge la 56.360 euro, iar Serbia la 44.458 euro.



Deşi evoluţia generală a nivelurilor veniturilor europene va fi relativ graduală, divergenţele dintre regiuni rămân clare. Îmbunătăţirea situaţiei economice în Bulgaria este descrisă ca fiind fermă, în timp ce Grecia ar urma să înregistreze cea mai semnificativă tendinţă descendentă în rândul ţărilor incluse în raport.



În pofida acestui progres, Bulgaria încă rămâne în rândul statelor membre UE cu venituri mai scăzute în termeni nominali, PIB-ul per locuitor fiind estimat la aproximativ 28.000 euro. Decalajul faţă de cele mai bogate economii din Europa va rămâne substanţial, în timp ce în cazul Luxemburgului, PIB-ul per locuitor a urma să depăşească 150.000 euro.



În Europa, economiile nordice şi vestice ar urma să-şi menţină dominaţia privind nivelul veniturilor. Pe primul loc în clasament ar urma să ajungă Irlanda până în 2030 (depăşind Luxemburg), urmată de Norvegia, Elveţia şi Danemarca. Germania rămâne cu cea mai solidă performanţă în rândul marilor economii din UE, în timp ce Spania este poziţionată la capătul inferior al acelui grup.



De asemenea, în raport este prezentată poziţia relativ puternică a Turciei în rândul ţărilor candidate la UE, urmând să rămână în clasament înaintea unor state membre ale blocului comunitar, inclusiv Grecia, şi unele din Balcani.