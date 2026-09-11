Bulgaria vrea două noi poduri peste Dunăre, dar așteaptă un "guvern stabil" la București. Ministru: "După aceea, începem negocierile"

Bulgaria vrea două noi poduri peste Dunăre, dar așteaptă un "guvern stabil" la București. FOTO: Getty Images

Bulgaria va începe negocierile pentru construirea a încă două poduri peste Dunăre imediat ce în România va fi format un guvern stabil, a anunțat ministrul bulgar al Transporturilor, Georgi Peev, în timpul unei sesiuni de întrebări adresate membrilor Guvernului în cadrul comisiei parlamentare de specialitate.

În fața parlamentarilor, ministrul Peev a descris conectivitatea transporturilor pe direcția nord-sud drept unul dintre marile deficite ale Bulgariei în prezent. Potrivit acestuia, eforturile statului se concentrează asupra regiunii Kresna și asupra infrastructurii de la granița de nord.

"Purtăm discuții intense cu comisarul european pentru Transporturi, care a promis că va veni în Bulgaria. În momentul în care în România va exista un guvern stabil, vom începe negocierile pentru încă două poduri", a declarat Georgi Peev, scrie Dunav Most, care citează BGNES.

În ceea ce privește o altă infrastructură importantă, podul Asparuhovo din Varna, ministrul Transporturilor a precizat că până acum nu au avut loc discuții cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice privind introducerea unor rute alternative pe perioada lucrărilor de reparații care urmează să înceapă. O astfel de întâlnire este însă programată.

Construcția de căi ferate reprezintă cel mai costisitor domeniu din sectorul transporturilor și necesită o gestionare extrem de atentă a fondurilor europene. Ministerul Transporturilor și-a stabilit prioritățile punând accent pe siguranță și conectivitate, pentru a evita pierderea finanțărilor.

Ca exemplu de proiect aflat într-o situație problematică și care prezintă un asemenea risc a fost menționat tunelul Elin Pelin-Kostenets. Executivul bulgar colaborează în prezent cu Comisia Europeană pentru ca proiectul să fie separat de celelalte investiții, astfel încât fondurile alocate să poată fi salvate.

"Am lucrat pentru a nu mai începe proiecte care nu au finanțare. Toate guvernele au făcut ceea ce au considerat că este bine. Ceea ce considerăm că reprezintă un deficit este lipsa unei planificări pe termen lung. Predictibilitatea și obiectivele naționale stabilite duc la rezultate bune atunci când sunt urmărite în mod consecvent", a subliniat ministrul.

În acest context, printr-un ordin al premierului Radev a fost creat un grup de lucru interministerial, format din experți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice și ai Ministerului Mediului și Apelor. Grupul a identificat deja obiectivele strategice, printre care se numără și Coridorul 8. Programul urmează să fie prezentat oficial în perioada următoare.

Un nou sistem de control și verificări pe litoralul Mării Negre

În timpul audierii a fost abordată și problema atracțiilor nautice de pe litoralul Mării Negre. Ministerul a elaborat deja o hartă specială cu bazele autorizate, iar controalele efectuate în această vară au identificat un număr redus de nereguli. Structurile Administrației Maritime din Burgas și Varna dispun de o capacitate suficientă pentru efectuarea controalelor.

"Oamenilor li s-a explicat că este cel mai bine să folosească bazele autorizate. Cele două incidente grave care au avut loc în această vară sunt consecința faptului că acest serviciu nu a fost utilizat. Pentru sezonul următor vom avea o versiune și mai bine adaptată a acestei hărți", a adăugat ministrul Transporturilor.

În ceea ce privește conducerile companiilor de stat aflate în subordinea ministerului, Peev a explicat că au fost numite echipe interimare, iar conducerile permanente vor fi selectate prin concursuri transparente, în termenul legal de șase luni.

Ministrul a vorbit și despre procedurile de selecție din cadrul întreprinderii de stat "Infrastructura Portuară", subliniind că, în calitate de autoritate tutelară, stabilește politicile instituției, dar nu intervine direct în atribuirea contractelor de achiziții publice.

Referitor la defecțiunile înregistrate la automotoarele achiziționate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, ministrul a dat asigurări că, potrivit contractelor, întreaga responsabilitate pentru mentenanță revine producătorului, iar interesele statului sunt pe deplin protejate.