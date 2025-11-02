Bulgaria vrea să obțină excepții de la sancțiunile impuse de Trump. Închiderea rafinăriei Lukoil ar provoca o criză de combustibil

Rafinăria Burgas, deținută de Lukoil, furnizează până la 80% din combustibilul țării. FOTO: Hepta

Guvernul Bulgar ia în calcul să solicite scutiri de la noile sancțiuni americane împotriva Lukoil, cea mai mare companie petrolieră privată din Rusia, potrivit surselor citate de Politico.

Executivul de la Sofia se teme că sancțiunile americane vor provoca penurii severe de combustibil și proteste în întreaga țară.

Bulgaria găzduiește rafinăria Burgas, deținută de Lukoil, care furnizează până la 80% din combustibilul țării. Președintele Donald Trump a anunțat săptămâna trecută sancțiuni împotriva celor mai mari doi producători de petrol din Rusia, Rosneft și Lukoil, determinând mai multe țări ale UE în care operează firmele rusești să facă demersuri pentru a obține scutiri.

Guvernul bulgar ar fi întrebat Washingtonul cum ar trebui să procedeze pentru a solicita o prelungire a datei aplicării sancțiunilor, care ar trebui să intre în vigoare la data de 21 noiembrie.

Guvernul este îngrijorat că sancțiunile ar putea forța rafinăria să înceteze activitatea, ceea ce ar provoca penurii pe scară largă de combustibil și proteste.

Închiderea rafinăriei de la Burgas ar putea provoca o criză politică

Sofia susține că acest lucru ar putea precipita prăbușirea guvernului, au spus sursele, consolidând sprijinul pentru președintele bulgar Rumen Radev, o figură considerată de unii ca fiind pro-rusă, care a lansat public ideea creării unui nou partid politic.

Julian Popov, fost ministru bulgar al mediului și membru senior la grupul de experți Strategic Perspectives, a fost de acord că guvernul „nu este pregătit corespunzător” și „nu are niciun plan de contingență” pentru ieșirea Lukoil, ceea ce face ca penuria de combustibil să fie probabilă dacă nu se găsește o soluție.

El a susținut că guvernul ar trebui acum să preia controlul operațional asupra rafinăriei, susținut de un „comitet internațional” de avocați și experți globali care pot ajuta Sofia să gestioneze instalația strategică.

Totuși, experții au pus la îndoială afirmația conform căreia, dacă SUA nu acordă o scutire de la sancțiuni, Radev ar ajunge la putere cu forța.

Aceasta este o „tactică de intimidare” din partea guvernului, a declarat Ilian Vasilev, fost ambasador al Bulgariei în Rusia, care acum conduce firma de consultanță Innovative Energy Solutions, în încercarea de a evita să acționeze rapid în ceea ce privește vânzarea rafinăriei.

„Există interese legitime și interese serioase în cumpărarea activelor Lukoil”, a argumentat el, adăugând că „nu este nevoie să intrăm în panică”.

Totodată, premierul ungar Viktor Orban va încerca să-l convingă pe președintele SUA, Donald Trump, să facă o excepție în cazul Ungariei, iar Budapesta să poată cumpăra în continuare petrol și gaze naturale din Rusia.

Care este situația din România

În ceea ce privește situația din România amintim faptul că Lukoil nu a notificat Consiliul Concurenței cu privire la o potențială vânzare a activelor din România, așa cum a declarat Bogdan Chirițoiu, șeful autorității de concurență.

“Nu am primit până în momentul de față. Zvonul ăsta este de cel puțin doi ani, tot aud că e de vânzare Lukoil, tot primesc întrebări. N-am primit în toată perioada, n-am primit nimic, nicio notificare, nimic”, a susținut Chirițoiu.

Totodată, Cristian Bușoi, secretar de stat în ministerul Energiei, a afirmat, pentru Politico, faptul că Lukoil va avea acum „obligația” de a-și vinde rafinăria Petrotel din Ploieşti înainte de termenul limită din luna noiembrie.

În România funcționează rafinăria Petrotel-Lukoil și rețeaua Lukoil România, cu aproximativ 320 de stații de distribuție, ambele având ca acționar compania Litasco, cu sediul în Elveția.

Traderul global de materii prime Gunvor a confirmat, tot joi, că poartă discuții cu Lukoil pentru achiziționarea activelor internaționale ale grupului petrolier rus. Aceste discuții vin pe fondul sancțiunilor impuse de SUA asupra companiilor petroliere rusești.