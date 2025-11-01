Consiliul Concurenței nu a primit nicio notificare despre vânzarea Lukoil. “Zvonul ăsta este de cel puțin doi ani”

2 minute de citit Publicat la 18:50 01 Noi 2025 Modificat la 18:50 01 Noi 2025

De cel puțin doi ani există zvonuri despre o vânzare a Lukoil, potrivit președintelui Consiliului Concurenței. Sursa foto: Facebook | Rafinaria Petrotel-Lukoil

Lukoil nu a notificat Consiliul Concurenței cu privire la o potențială vânzare a activelor din România, potrivit lui Bogdan Chirițoiu, șeful autorității de concurență, citat de Agerpres.

El a ținut să precizeze că de cel puțin doi ani există zvonuri despre o vânzare a Lukoil, însă nu există notificări în acest sens:

“Nu am primit până în momentul de față. Zvonul ăsta este de cel puțin doi ani, tot aud că e de vânzare Lukoil, tot primesc întrebări. N-am primit în toată perioada, n-am primit nimic, nicio notificare, nimic”, a susținut Chirițoiu.

Potrivit acestuia, dacă tranzacția depășește 2 milioane de euro, companiile depun notificări la Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD), în timp ce Consiliul Concurenței are competențe dacă cifra de afaceri a părților implicate este mai mare de 4 milioane de euro în anul anterior.

“La Consiliul Concurenței nu ne uităm la valoarea tranzacției, ci la cifra de afaceri a părților implicate și regula este ca fiecare să aibă mai mult de 4 milioane de euro pe anul anterior și împreună să aibă mai mult de 10 milioane de euro. Noi, Consiliul Concurenței, la asta ne uităm: când compania A - dacă are vânzări, legătură cu România, cumpără compania B. CEISD se uită și când o companie cumpără pe alta, dar se uită și când o companie investește, când ea se extinde, zonă la care noi nu ne uităm pe concurență”, a mai declarat Bogdan Chirițoiu.

Ce se știe despre intenția Lukoil de a vinde activele

Precizările vin în contextul în care grupul petrolier rus Lukoil, a anunțat joi că a acceptat o ofertă venită de la traderul Gunvor pentru achiziționarea firmei Lukoil International GmbH (filială 100% a PJSC Lukoil), care deține active internaționale ale companiei.

Traderul global de materii prime Gunvor a confirmat, tot joi, că poartă discuții cu Lukoil pentru achiziționarea activelor internaționale ale grupului petrolier rus. Aceste discuții vin pe fondul sancțiunilor impuse de SUA asupra companiilor petroliere rusești.

La rândul său, Ministerul român al Energiei a anunțat că va demara un proces de evaluare a tranzacției în cadrul Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD), conform legislației în vigoare.

Totodată, Cristian Bușoi, secretar de stat în ministerul Energiei, a afirmat, pentru Politico, faptul că Lukoil va avea acum „obligația” de a-și vinde rafinăria Petrotel din Ploieşti înainte de termenul limită de luna viitoare. „Am fi bucuroși să nu mai avem Lukoil”, a spus oficialul român, în condițiile în care americanii au impus sancțiuni împotriva giganților ruși Rosneft, Lukoil şi subsidiarelor acestora.

În România funcționează rafinăria Petrotel-Lukoil și rețeaua Lukoil România, cu aproximativ 320 de stații de distribuție, ambele având ca acționar compania Litasco, cu sediul în Elveția.

Lukoil este compania petrolieră rusă cu cele mai diversificate operațiuni la nivel internațional, având operațiuni upstream în foste țări sovietice precum Kazahstan, Uzbekistan și Azerbaidjan, dar și în Egipt, Emiratele Arabe Unite și în state vest-africane cum ar fi Ghana, Nigeria, Camerun și Congo. În toate aceste proiecte, producătorul rus deține participații minoritare, iar ponderea lor în producția totală de țiței a Lukoil a fost de doar 5% anul trecut, conform raportului anual al companiei.

Activele internaționale reprezintă împreună aproximativ un sfert din capitalizarea actuală a Lukoil, conform estimărilor lui Kirill Bakhtin, analist la BCS.