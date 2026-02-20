După ce a fost condamnat pe viață, fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol și-a cerut scuze că a vrut să instituie dictatura

În noaptea de 3 spre 4 decembrie 2024, Yoon Suk Yeol a încercat, surprinzător, să impună legea marţială / FOTO: Getty Images

Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, condamnat joi la închisoare pe viață pentru scurta instaurare a legii marțiale la sfârșitul anului 2024, și-a cerut scuze vineri pentru „frustrarea și dificultățile” cauzate de acest episod, repetând în același timp că a acționat în interes național, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Chiar dacă această decizie a fost luată în ceea ce am considerat a fi interesul național, îmi cer sincer scuze populației pentru frustrarea și dificultățile care au rezultat în cele din urmă din cauza neajunsurilor mele”, a declarat Yoon într-un comunicat publicat prin intermediul avocatului său.

Joi, Tribunalul Districtual Central din Seul l-a condamnat pe Yoon Suk Yeol la închisoare pe viață pentru că a „condus o insurecție” prin decretarea legii marțiale pe 3 decembrie 2024 și trimiterea armatei să ia cu asalt Adunarea Națională.

El a justificat această măsură drastică invocând amenință vagi care ar fi fost făcute, potrivit acestuia, de 'forțe antistatale' afiliate Coreei de Nord și prin faptul că parlamentul, dominat de opoziție, îi bloca toate inițiativele.

Cu toate acestea, un număr suficient de membri ai parlamentului au reușit să se strecoare în clădirea legislativului, înconjurată de soldați, și să adopte o rezoluție împotriva acestei tentative de acaparare a puterii, forțându-l pe președintele de atunci să dea înapoi.

Regimul civil a fost în cele din urmă suspendat doar pentru șase ore, dar această tentativă de acaparare a puterii a declanșat o criză politică profundă și prelungită în țară.

Fostul președinte, în vârstă de 65 de ani, a descris verdictul instanței - mai blând decât cererea parchetului de a fi condamnat la moarte - ca fiind „dificil de acceptat”, fără a anunța dacă va face sau nu apel.

În Coreea de Sud, persoanele condamnate la închisoare pe viață pot solicita, în general, eliberarea condiționată după executarea a 20 de ani din pedeapsă.

Cu toate acestea, mai mulți alți foști șefi de stat, condamnați la pedepse grele cu închisoarea, au fost grațiați de succesorii lor după câțiva ani.