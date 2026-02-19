Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol a fost condamnat la închisoare pe viață pentru că a încercat să instituie dictatura

Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, condamnat la închisoare pe viață în procesul de insurecție. FOTO: Profimedia Images

Fostul președinte al Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol, a fost condamnat joi la închisoare pe viață, după ce instanța l-a găsit vinovat că a condus o insurecție în timpul impunerii, pentru scurt timp, a legii marțiale, o decizie care a aruncat țara în haos politic și a amenințat decenii de democrație, scrie CNN.

Pe 3 decembrie 2024, Yoon a declarat legea marțială într-un discurs televizat, în timpul nopții, susținând că în cadrul partidelor de opoziție există „forțe anti-stat” simpatizante cu Coreea de Nord.

Soldați înarmați au coborât cu elicopterul la clădirea parlamentului și au încercat să ia cu asalt sala în care erau adunați parlamentarii. Cetățeni șocați și furioși, alături de deputați și angajați ai legislativului, s-au grăbit să baricadeze intrările și s-au luptat să îi împiedice pe militari să ajungă în sală, în scene haotice transmise în direct la televiziune.

Declarația șocantă a lui Yoon a readus în prim-plan amintiri dureroase din trecutul autoritar al țării, a împins Coreea de Sud într-o criză constituțională și a fost condamnată pe scară largă ca un atac asupra esenței democrației. Yoon a renunțat la decizie în următoarele șase ore, după ce parlamentarii au reușit să pătrundă în clădire și au votat în unanimitate pentru a bloca măsura.

Din a doua jumătate a anilor 1980, Coreea de Sud s-a transformat într-o democrație solidă, țara a devenit și un jucător important în economia globală și rămâne un aliat esențial al Statelor Unite în Asia. Totuși, scena politică internă rămâne puternic polarizată și conflictuală, iar președinți din ambele tabere politice se confruntă adesea cu cereri de demitere, anchete penale și procese.

Un grup de susținători ai lui Yoon s-a adunat în fața Tribunalului Districtual Central din Seul, urmărind procesul pe un ecran mare, în timp ce acestea erau transmise în direct la nivel național.

Judecătoarea care a prezidat ședința, Ji Gwi-yeon, a spus că este clar că intenția lui Yoon, atunci când a declarat legea marțială, a fost să paralizeze Adunarea Națională pentru o perioadă semnificativă de timp, având în vedere formulările folosite în decretul militar și faptul că ar fi încercat să își aresteze adversarii politici, inclusiv pe liderul opoziției, Partidul Democrat, dar și pe liderul propriului partid de guvernământ, Han Dong-hoo.

Simplul fapt că au fost trimiși soldați înarmați la clădirea parlamentului și că aceștia au fost transportați cu elicopterul constituie acte de insurecție, a adăugat judecătoarea.

Fostul ministru al Apărării, Kim Yong-hyun, a fost găsit vinovat joi și el, fiind considerat că a avut un rol major în insurecție. Kim își asumase anterior responsabilitatea pentru ordinul dat soldaților de a pune în aplicare legea marțială.