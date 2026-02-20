Revoltă la Minsk. Oficialii din Belarus acuză că SUA nu le-au emis la timp vizele pentru Consiliul pentru Pace, deși au fost invitați

Statele Unite nu au emis vizele necesare pentru ca oficiali din Belarus să participe la reuniunea „Consiliul pentru Pace” al președintelui Donald Trump, deși Belarus fusese invitat să se alăture ca membru fondator, a anunțat joi Ministerul belarus de Externe.

Într-un comunicat cu ton critic, diplomația de la Minsk a precizat că i-a informat pe organizatorii evenimentului că Belarus urma să fie reprezentat la întâlnire de ministrul de Externe, Maksim Rîjencov, iar cererile de viză au fost depuse din timp, scrie France24, care citează AFP.

„Cu toate acestea, în ciuda îndeplinirii tuturor procedurilor necesare din partea noastră, vizele nu au fost emise pentru delegația noastră. Această situație ridică în mod firesc întrebarea: despre ce fel de pace și despre ce fel de consecvență putem vorbi dacă nici măcar formalitățile de bază pentru participarea noastră nu au fost îndeplinite de către organizatori?”, a transmis ministerul.

Belarus, stat est-european condus de peste 30 de ani de președintele Aleksandr Lukașenko, un aliat apropiat al lui Vladimir Putin, a fost una dintre țările care au acceptat invitațiile de a se alătura acestui consiliu inițiat de Trump. Puține democrații occidentale, care în mod tradițional sunt aliate ale Statelor Unite, s-au alăturat demersului.

Trump a înființat consiliul anul trecut pentru a supraveghea un armistițiu intermediat de administrația sa, menit să oprească doi ani de război devastator în Gaza.

Ulterior, el a sugerat extinderea mandatului structurii la soluționarea conflictelor la nivel global, ceea ce a stârnit temeri că inițiativa ar putea submina rolul tradițional al Organizației Națiunilor Unite.

Trump va avea drept de veto în cadrul consiliului și poate rămâne la conducerea acestuia chiar și după ce va părăsi funcția.