Cablul submarin care leagă Egiptul de Siria a fost tăiat. Damascul acuză o „campanie sistematică de sabotaj”

Cabluri cu fibră optică pe fundul oceanului - Randare 3D. Sursa foto: Getty Images

Compania Siriană de Telecomunicații (SyTC), întreprinderea de stat care operează infrastructura de internet a țării, a declarat că un cablu submarin care leagă Egiptul de Siria a fost tăiat și că va dura ceva timp până când „reluarea completă a serviciilor” va putea avea loc. Deși țara nu a numit niciun posibil vinovat, Arab News relatează că guvernul de la Damasc a dat vina pe o „campanie sistematică de sabotaj”, scrie publicația Tom'sHardware.

Acum, datele sunt direcționate printr-un alt cablu submarin conectat la Cipru și printr-un cablu terestru de 1 Tbps (1 terabit/secundă) care trece prin Turcia. În ciuda acestui fapt, incidentul afectează în continuare oamenii din Siria.

Cablurile submarine reprezintă o infrastructură crucială care permite națiunilor să se conecteze la restul lumii. Pe lângă faptul că permit navigarea pe internet, acestea sunt, de asemenea, cruciale pentru comerț și piață, tranzacții în valoare de miliarde de dolari trecând prin aceste cabluri în orice moment. Mai important, aceste cabluri sunt folosite și de guverne pentru a comunica cu aliații lor și cu alte țări, ceea ce le face la fel de importante ca liniile de comunicații maritime.

Însă, în ciuda importanței lor, această infrastructură este destul de vulnerabilă: ea se află doar pe fundul mării sau, în cel mai bun caz, se află la o adâncime de 40-150 cm în noroi. Astfel pot fi ușor deteriorate, atât intenționat, cât și accidental, de obiecte trase pe fundul mării, cum ar fi o plasă de trauler sau o ancoră. De asemenea, sunt dificil de protejat, deoarece se întind pe distanțe lungi (lungimea totală a cablului submarin desfășurat fiind estimată a fi mai mare de 32 de ori circumferința Pământului la ecuator) și nicio țară de pe Pământ nu are suficiente resurse pentru a patrula fiecare kilometru.

Din această cauză, cablurile submarine sunt adesea văzute ca ținte vulnerabile și sunt frecvent victimele „războiului din zona gri”. Au existat mai multe incidente în care cablurile submarine au fost tăiate de nave suspectate că fac parte din flota din umbră a Rusiei, Finlanda înregistrând mai multe incidente în Marea Baltică în doar doi ani. Orientul Mijlociu a cunoscut, de asemenea, o parte echitabilă de întreruperi ale cablurilor, în special în Marea Roșie care servește drept blocaj pentru conexiunile dintre Europa și Asia.

Taiwanul și-a intensificat, de asemenea, patrulele defensive în jurul a 24 de cabluri submarine , mai ales că aproape o sută de ambarcațiuni incluse pe lista neagră, legate de China, au fost văzute în jurul infrastructurii insulei.

Deși Siria a afirmat că deteriorarea cablului său submarin a făcut parte dintr-o „campanie sistematică de sabotaj”, aceasta nu a dat vina pe un anumit stat sau actor nestatal. Cu toate acestea, locația sa între Europa și Orientul Mijlociu o face un jucător crucial pentru diversele puteri regionale și globale cu interese în regiune. În plus, țara găzduiește și mai multe baze rusești, ceea ce îi permite să aibă acces la Marea Mediterană.