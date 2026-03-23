Prin Strâmtoarea Ormuz și Marea Roșie nu trece doar petrol. Cablurile submarine care țin pornit internetul global sunt în pericol

Cea mai gravă și imediată consecință a crizei din Iran nu sunt întârzierile proiectelor, ci paralizarea completă a mentenanței esențiale.

Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu a dat o lovitură critică infrastructurii digitale globale, forțând Meta și partenerii săi să oprească lucrările la proiectul 2Africa Pearls din Golful Persic - o extensie a sistemului mai amplu de cabluri submarine 2Africa. Această criză a transformat Strâmtoarea Hormuz, o zonă strategică, dintr-un coridor digital promițător într-o zonă de război activă, declanșând o cascadă de întârzieri, declarații de forță majoră și o căutare frenetică de alternative terestre, care comportă propriul set de riscuri geopolitice profunde.

Conflictul a creat, practic, un al doilea punct de blocaj major în Strâmtoarea Hormuz și în Golful Persic, agravând criza existentă din Marea Roșie. Împreună, aceste închideri simultane amenință să pună serios sub semnul întrebării viitorul conectivității la internet în Orientul Mijlociu, Asia și Europa, se arată într-o analiză publicată de Submarine Networks.

Proiectul 2Africa Pearls se oprește

Până în noiembrie 2025, consorțiul 2Africa, condus de Meta, finalizase infrastructura centrală 2Africa - un sistem de cablu submarin de 45.000 de kilometri, conceput pentru a stabili un nou standard pentru conectivitatea globală. Deși debarcările planificate în Marea Roșie s-au confruntat cu întârzieri din cauza riscurilor continue din largul coastei Yemenului, proiectul 2Africa Pearls - o extensie care leagă Omanul, Emiratele Arabe Unite, Qatarul, Arabia Saudită, Bahrainul, Kuweitul, Irakul, Pakistanul și India - urma să intre în funcțiune în 2026.

Aceste planuri au fost acum spulberate de război. Conform mai multor rapoarte confirmate de Bloomberg și publicații din industrie, Alcatel Submarine Networks (ASN) , compania de stat franceză contractată pentru instalarea cablului, a fost nevoită să emită notificări de forță majoră clienților săi. ASN a declarat că nu mai poate opera în siguranță în Golful Persic din cauza operațiunilor militare active.

O porțiune semnificativă a cablului a fost deja amplasată pe fundul mării, dar rămâne neconectată la stații. Nava de amplasare a cablurilor Ile De Batz este acum practic blocată în largul coastei orașului Dammam, Arabia Saudită, incapabilă să-și îndeplinească misiunea.

Acesta nu este primul eșec pentru proiectul colosal. Cu doar patru luni mai devreme, lucrările la un alt segment crucial 2Africa din Marea Roșie au fost oprite din cauza atacurilor rebelilor Houthi și a problemelor legate de autorizare, subliniind vulnerabilitatea tot mai mare a cablurilor din regiune. Sistemul 2Africa, odată finalizat, este conceput să transporte trafic de date pentru peste 3 miliarde de oameni, legând Africa, Europa și Asia.

O cascadă de eșecuri: alte proiecte majore au fost întrerupte

Impactul conflictului din Iran se extinde mult dincolo de 2Africa Pearls. Numeroase proiecte de infrastructură digitală din regiune - inclusiv SEA-ME-WE 6 , Fibre in Gulf (FIG) și proiectul WorldLink Transit Cable - sunt acum incerte.

SEA-ME-WE 6 (SMW6) este un sistem major de cablu submarin de generație următoare care conectează Asia, Europa și Africa, dezvoltat de un consorțiu care include Orange din Franța și Singtel din Singapore, cu SubCom, cu sediul în SUA, ca furnizor. Deoarece Marea Roșie a devenit un punct de blocare cu risc din ce în ce mai ridicat, consorțiul SMW6 a acordat prioritate unei ocoliri terestre prin Arabia Saudită pentru a asigura reziliența rețelei. În loc să se bazeze exclusiv pe o rută marină prin strâmtoarea Bab al-Mandab, SMW6 a adoptat o arhitectură hibridă submarină-terestră.

Extensia Golfului SEA -ME-WE 6 (cunoscută și sub numele de Sistemul de cabluri Al Khaleej ), similară cu 2Africa Pearls, urma să traverseze Strâmtoarea Hormuz și să aterizeze pe coasta de est a Arabiei Saudite la Al Khobar, conectându-se la ramurile care deservesc Bahrain, Qatar și Emiratele Arabe Unite. De la Al Khobar, traficul ar traversa un pod terestru de peste 1.000 km peste Peninsula Arabică prin intermediul rețelei naționale de fibră optică a stc (center3), ocolind complet sudul Mării Roșii înainte de a se reconecta cu segmentele submarine de la Yanbu sau Duba. De acolo, ar putea ajunge în Egipt și Europa prin nordul Mării Roșii sau ar putea folosi cablul Saudi Vision Cable (SVC) pentru a ajunge în Europa prin Iordania și Israel sau ar putea valorifica cea mai recentă inițiativă SilkLink a stc prin Siria.

Programată inițial pentru 2024, finalizarea SMW6 fusese deja amânată până în iunie 2027 înainte de criza din Iran (sistemul a reușit prima aterizare la Marsilia pe 27 aprilie 2024). Întârzierea pe termen nelimitat a SMW6, cauzată acum de conflict, va tensiona și mai mult echilibrul deja strâns dintre cerere și ofertă pentru capacitatea de pe coridorul critic de cablu submarin Asia-Europa (Singapore-Europa).

Proiectul Fibre in Gulf (FIG), dezvoltat de Ooredoo Group și furnizat de ASN, conectează șapte țări din GCC - Qatar, Oman, Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Arabia Saudită, Kuweit și Irak. Ooredoo a angajat simultan 500 de milioane de dolari pentru o rută alternativă terestră prin Irak și Turcia către Europa, concepută pentru a ocoli riscanta Marea Roșie. Acum, când Golful Persic însuși devine un câmp de luptă - chiar mai periculos decât Marea Roșie - componenta submarină a FIG se confruntă cu un viitor incert.

WorldLink: Un proiect abandonat

Proiectul recent anunțat al cablului de tranzit WorldLink, în valoare de 700 de milioane de dolari, pare acum a fi abandonat. Dezvoltat de un consorțiu irakiano-emirat - care include companiile irakiană Tech 964, DIL Technologies și Breeze Investments, cu sediul în Emiratele Arabe Unite - WorldLink a fost conceput ca un sistem cu arhitectură duală, combinând un segment submarin de fibră optică de la Abu Dhabi la Faw, în sudul Irakului, cu o rețea terestră duală de fibră optică prin Irakul federal și regiunea Kurdistan până în Turcia.

Întreaga premisă și viabilitatea comercială a proiectului se bazau pe poziționarea Golfului Persic ca un coridor alternativ viabil pentru traficul Asia-Europa, completând ruta tradițională Marea Roșie-Egipt-Mediterana. Criza din Iran a spulberat fundamental această premisă. Întrucât Golful este acum o zonă de conflict, ipoteza centrală a proiectului este invalidă, iar fezabilitatea sa comercială s-a prăbușit. WorldLink nu va continua.

Criza imediată: mentenanța sistemelor

Totuși, cea mai gravă și imediată consecință a crizei din Iran nu sunt întârzierile proiectelor, ci paralizarea completă a mentenanței esențiale. Situația a ajuns la un punct critic în care atât Strâmtoarea Hormuz, cât și Marea Roșie sunt practic „zone interzise” pentru navele comerciale de reparare a cablurilor.

Navele de reparare a cablurilor, deja desfășurate pentru a repara întreruperile care au avut loc la sfârșitul anului 2025, au fost forțate să suspende operațiunile pe termen nelimitat. După cum avertizează experții din industrie, trimiterea navelor într-o zonă de război activă este pur și simplu „prea riscantă”. Prin urmare, orice cabluri deteriorate de rachete, mine navale sau ancorele navelor afectate vor rămâne tăiate - potențial pe întreaga durată a conflictului, degradând conectivitatea globală în timp real.

Miza este clară: a durat aproape jumătate de an pentru a repara cele patru cabluri submarine majore tăiate în Marea Roșie în februarie 2024 — AAE-1, Seacom/TGN-EA, EIG. Având în vedere că ambele puncte de blocare au fost închise, timpul de răspuns la mai multe întreruperi existente și viitoare în regiune ar putea fi catastrofal.

Închiderea simultană a Mării Roșii și a Strâmtorii Hormuz reprezintă un test de stres fără precedent pentru internetul global. Rețeaua se confruntă cu cea mai serioasă amenințare din ultimele decenii, profilul de risc trecând de la „ambiguitatea zonei gri” la o confruntare militară directă.

Companii precum Meta, Google și Amazon – care au alocat miliarde de dolari în regiune – sunt forțați să reevalueze proiectele.

Experții în securitate cibernetică avertizează că asistăm la apariția unui nou câmp de luptă. Cablurile submarine sunt acum active strategice - la fel de vitale ca și conductele de energie - iar conflictele vor viza din ce în ce mai mult aceste artere digitale.