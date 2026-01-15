Cadavrul unui oligarh rus, găsit pe țărmurile Ciprului. Autoritățile clarifică legătura cu moartea unui angajat al Ambasadei Rusiei

Cadavrul oligarhului rus a fost găsit într-o zonă de coastă îndepărtată în regiunea de sud a insulei. FOTO: Hepta

Cadavrul oligarhului rus Vladislav Baumgertner, în vârstă de 56 de ani, fost CEO al producătorului de potasiu Uralkali, a fost găsit de autoritățile cipriote. Dispariția omului de afaceri rus a fost anunțată cu o zi înainte de moartea unui diplomat rus.

Cadavrul lui Vladislav Baumgertner a fost găsit pe țărmurile Ciprului, potrivit mai multor agenții media locale. Omul de afaceri a dispărut pe 7 ianuarie, cu o zi înainte de moartea unui diplomat rus la ambasadă. Aceste evenimente au loc în contextul în care guvernul cipriot se confruntă cu un scandal de corupție, potrivit Le Figaro.

Cadavrul a fost găsit într-o zonă de coastă îndepărtată de pe coasta de sud a insulei, între satele Pissouri și Avdimo. Operațiunea de căutare, care a început pe 10 ianuarie, a implicat drone pentru a inspecta falezele de coastă. Munca a fost îngreunată de vremea de iarnă și de vânturile puternice.

Vladislav Baumgertner a lucrat la Uralkali din 2003 până în 2013, mai întâi ca director comercial, apoi ca director general. A fost arestat la Minsk, Belarus, în 2013, după ruptura dintre Uralkali și principala companie producătoare de potasiu din Belarus. La sfârșitul anului 2013, a fost extrădat în Rusia, iar cazul a fost ulterior închis. În 2015, a condus Global Ports, principalul operator de terminale de containere din Rusia.

Oligarhul locuia singur pe insulă, potrivit The Guardian, și a fost văzut ultima dată în Limassol, un oraș de coastă popular printre expatriații ruși, unde deținea o casă.

Există o comunitate rusă numeroasă în Cipru, până în punctul în care insula este uneori numită Moscova Mediteranei. „Până în prezent nu există nicio indicație a vreunei legături între cele două [decese]”, a afirmat în ultimele zile purtătorul de cuvânt al poliției cipriote, Vyron Vyronos. Nu este surprinzător însă că moartea lui Vladislav Baumgertner a stârnit numeroase reacții pe rețelele de socializare din partea utilizatorilor convinși că moartea oligarhului nu a fost un accident.

Aceste evenimente au loc în contextul în care autoritățile cipriote, care tocmai au preluat președinția rotativă a Uniunii Europene, se confruntă cu un scandal de corupție. Mai multe clipuri video, postate online pe X pe 8 ianuarie de un cont fals, par să arate oficiali discutând despre cum să ocolească legile privind finanțarea campaniilor electorale.

Acestea menționează în mod specific utilizarea numerarului pentru a depăși limita de cheltuieli de un milion de euro pentru o campanie prezidențială. Scandalul a dus la demisii la cel mai înalt nivel, începând cu cea a șefului de cabinet al președintelui, Charalambos Charalambous. Prima Doamnă Philippa Karsera a demisionat, de asemenea, din funcția de directoare a unei asociații susținute de stat, invocând atacuri pe rețelele de socializare împotriva familiei sale.

La rândul său, guvernul cipriot neagă orice activitate ilegală și denunță incriminarea, susținând interferențe străine. Autoritățile țării investighează pentru a stabili dacă videoclipul este rezultatul unei „activități hibride” îndreptate împotriva țării.

Moartea suspectă a angajatului de la Ambasada Rusiei în Cipru

În ceea ce privește moartea angajatului rus, Ambasada Rusiei a refuzat să înmâneze autorităților cipriote biletul de adio pe care l-ar fi scris diplomatul Alexei Panov, în vârstă de 41 de ani. În schimb, poliția a fost nevoită să recupereze cadavrul din curtea complexului diplomatic.

„Am cerut permisiunea de a intra în ambasadă, dar ne-a fost refuzată”, a spus un reprezentant al poliției cipriote, potrivit The Guardian.

Într-o postare pe Facebook, misiunea l-a identificat pe „angajat” ca fiind AV Panov, spunând că acesta „a decedat” pe 8 ianuarie. „Moartea sa este o tragedie profund personală pentru familia și prietenii săi”, se arată în postare. „Familiei defunctului i s-a oferit tot ajutorul și sprijinul necesar.”

Dmitri Hmelnițki, un cercetător independent care scrie despre Rusia din Berlin, a declarat că Panov a fost ofițer în agenția de informații militare a Moscovei, GRU. În timp ce se afla în Cipru, Panov a supravegheat întreținerea și gestionarea echipamentelor de spionaj ale ambasadei, a declarat Hmelnițki pe canalul Telegram Echo. Nu se poate exclude posibilitatea ca acesta să fi dorit să dezerteze, a spus Hmelnițki.