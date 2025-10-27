Câini roboți și roiuri de drone cu inteligență artificială, arsenalul Chinei în caz de conflict: “Așa arată războiul viitorului"

Un contractor chinez din domeniul apărării a prezentat un câine robot înarmat care poate fi desfășurat în spatele liniilor inamice cu o dronă/ FOTO: Hepta

Armata chineză explorează modalități prin care inteligența artificială va controla câinii robotici, roiurile de drone și sisteme computerizate complexe pentru a fi utilizate pe câmpul de luptă, potrivit unor rapoarte citate de platforma TECHi.

La sfârșitul anului 2024, o licitație a specificat cerințele pentru câinii robotici controlați de inteligența artificială, cu capacitatea de a detecta explozibili și de a evalua amenințările.

De asemenea, un contractor chinez din domeniul apărării a prezentat, încă din 2022, un câine robot înarmat care poate fi desfășurat în spatele liniilor inamice cu o dronă.

Deși nu este clar dacă aceste unități sunt deja pe teren, este posibil ca, anterior, să fi existat exerciții militare care au arătat implementarea câinilor robotici înarmați fabricați de Unitree, o companie de robotică cu sediul în Hangzhou.

Alte progrese în domeniul militar, vizează folosirea dronelor cu ajutorul AI. Universitatea Beihang, bine cunoscută în domeniul aerospațial, a brevetat anul acesta o aplicație prin care DeepSeek îmbunătățește coordonarea dronelor în situațiile în care acestea se confruntă cu aeronave ușoare sau alte vehicule aeriene fără echipaj, mici și lente.

Aceste tendințe sugerează direcția către sisteme de arme mai autonome, chiar dacă oficialii din domeniul apărării declară în mod regulat necesitatea păstrării controlului uman asupra manipulării armelor.

În februarie 2025, o firmă de apărare deținută de stat, Norinco, a declarat P60 ca fiind un vehicul de sprijin în luptă autonom, care putea îndeplini misiuni cu viteze de 50 de kilometri pe oră. Capacitatea de funcționare a mașinii se bazează pe DeepSeek, un sistem de inteligență artificială care a devienit în China un simbol al dezvoltării naționale a inteligenței artificiale.

Războiul viitorului va folosit Inteligenț Artificială pe câmpul de luptă

Lansarea P60 a oferit ocazia că Beijingul să transmită că este gata să utilizeze inteligența artificială pentru a-și îmbunătăți pozițiile strategice în cursa înarmărilor cu Washingtonul.

“Deși capacitățile exacte ale acestor sisteme de inteligență artificială nu sunt disponibile publicului, rapoartele arată că există progrese continue în domenii care includ recunoașterea autonomă a țintelor și sprijinul decizional pe câmpul de luptă, domenii care sunt susceptibile de a schimba natura războiului viitorului ”, scrie TECHi.

Chiar dacă Statele Unite au interzis vânzarea sofisticatelor cipuri A100 și H100 de la Nvidia către China în 2022, oamenii de știință militari chinezi încă folosesc aceste elemente. Cipurile Nvidia sunt indicate în cererile de brevete până în iunie 2025 în institutele legate de unitățile militare.

Purtătorul de cuvânt al Nvidia, John Rizzo, a recunoscut că este dificil să se urmărească revânzarea produselor vechi, dar că utilizarea limitată a cipurilor second-hand nu ar reprezenta o amenințare la adresa securității naționale și că utilizarea produselor restricționate în armată ar fi un eșec.

În același timp, armata chineză își intensifică adoptarea cipurilor Huawei AI, în special a seriei Ascend, care servește drept substitut intern pentru cipurile Nvidia. Analiștii Fundației Jamestown au observat că achiziționarea de cipuri Huawei a început să apară mai frecvent în anunțurile de achiziții ale armatei chineze, ceea ce este în conformitate cu încurajarea tehnologiei locale de către Beijing.

Ambițiile militare ale Chinei nu se limitează la procesarea datelor, ci și la exerciții de luptă efective. Implementarea tot mai mare a inteligenței artificiale în domeniul apărării din China este asociată cu eforturi similare depuse de Statele Unite și aliații săi.

În paralel cu aceste schimbări, armata americană dedică resurse semnificative platformelor autonome și a stipulat un plan de implementare a mai multor mii de aeronave fără echipaj, cu AI, la sfârșitul anului 2025, în special pentru a contracara capacitățile aeriene chineze în creștere.