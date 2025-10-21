A apărut câinele-robot dotat cu lansator de grenade și alte arme letale de la distanță: “Este gata de trimis în prima linie”

3 minute de citit Publicat la 09:24 21 Oct 2025 Modificat la 09:27 21 Oct 2025

Un câine-robot militar dotat cu inteligență artificială, cu lansator de grenade și alte arme letale, a fost dezvăluit în SUA. FOTO: Hepta

Un câine-robot militar dotat cu inteligență artificială, cu lansator de grenade și alte arme letale, a fost dezvăluit în SUA. Acesta este capabil să efectueze atacuri precise și este unul dintre primii roboți operaționali concepuți pentru misiuni de acțiune directă, în prima linie, potrivit Interesting Engineering.

Compania australiană Skyborne Technologies a lansat un nou sistem robotic care folosește inteligența artificială și se poate mișca independent. De asemenea, dispune de arme modulare pentru a efectua atacuri precise de pe platforme cvadrupede terestre.

CODiAQ este unul dintre primii roboți operaționali înarmați proiectați pentru misiuni de acțiune directă. A primit finanțare de la Biroul Secretarului Adjunct al Apărării pentru Operațiuni Speciale și Conflicte de Intensitate Mică (OASD(SO/LIC)) prin intermediul Direcției de Dezvoltare și Inovare a Capacităților de Război Neregulat SSO.

Opțiune letală de la distanță

Potrivit Skyborne, CODiAQ este conceput pentru a oferi unităților mici o opțiune letală de la distanță, care poate fi implementată rapid, operată de un singur controler și utilizată în medii complexe fără a crește riscul pentru operatorii umani.

„CODiAQ este construit special pentru a sprijini militari”, a declarat Skyborne într-un comunicat. „Este gata de acțiune, oferă letalitate de precizie, menținând în același timp operatorul în siguranță, mobil și concentrat pe obiectivele misiunilor din prima linie.”

În centrul CODiAQ se află sistemul modular de sarcină utilă Skyborne, care permite integrarea lansatorului de grenade HAVOC de calibru 40 mm și a modulului de pușcă CHAOS de calibru 12.

Aceste sarcini utile sunt susținute de un software avansat de țintire asistat de inteligență artificială, care permite țintirea autonomă și calculul balistic.

Cutia optică electronică de țintire (TEOB) a sistemului oferă calcul la bord pentru operațiuni de zi și de noapte, permițând patrupedului să identifice, să urmărească și să angajeze ținte multiple cu precizie ridicată la distanțe extinse.

Conceput pentru flexibilitate și simplitate, CODiAQ poate fi implementat complet în câteva minute și operat de la distanță prin intermediul unui controler portabil.

Operatorii pot fi instruiți să utilizeze sistemul în doar câteva zile, un avantaj cheie pentru integrarea scalabilă pe teren.

Câinele-robot letal poate lua singur decizii

Robotul cu patru picioare este conceput pentru a face față unor medii diverse și provocatoare. Cu certificare IP-67, CODiAQ este rezistent la pătrunderea prafului și a apei, asigurând funcționalitate în condiții de ploaie, noroi și deșert.

Poate traversa teren accidentat, poate urca scări și se poate deplasa prin spații înguste sau pline de resturi care împiedică vehiculele terestre tradiționale.

Skyborne spune că autonomia bazată pe inteligență artificială a robotului îi permite să navigheze independent, menținând în același timp operatorul concentrat pe deciziile la nivel de misiune.

Mobilitatea CODiAQ, combinată cu capacitatea sa de foc de precizie, îi permite să execute atât angajamente cu foc direct, cât și încălcări balistice, ceea ce îl face potrivit pentru lupta urbană, apărarea perimetrului și operațiuni de război neregulat.

CODiAQ face parte din viziunea mai largă a Skyborne pentru colaborarea tactică om-mașină, concepută pentru a se integra perfect cu alte sisteme bazate pe inteligență artificială.

Compania intenționează să conecteze “patrupedul” cu sistemul său aerian fără pilot (sUAS) mic Cerberus MI, creând un ecosistem în rețea în care roboții aerieni și terestre se coordonează în timp real pentru a sprijini operațiuni speciale și misiuni de recunoaștere.

Raza de acțiune a intervențiilor terestre poate fi extinsă

Prin combinarea mobilității, preciziei și adaptabilității, Skyborne poziționează CODiAQ ca o platformă de multiplicare a forței, cu costuri reduse, care poate extinde raza de acțiune și letalitatea unităților demontate, reducând în același timp expunerea la focul ostil.

„Operatorii pot implementa CODiAQ în câteva minute, îl pot controla cu ușurință și pot obține succesul misiunii cu risc redus”, a declarat compania.

Skyborne Technologies a anunțat că CODiAQ este livrat unor parteneri selectați ai guvernului SUA pentru testare în diferite situații de misiune, cum ar fi războiul neregulat și combaterea terorismulu