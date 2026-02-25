Canada acordă Cubei ajutor umanitar pentru achiziționarea de alimente: "Fără discuții cu Washingtonul"

1 minut de citit Publicat la 21:55 25 Feb 2026 Modificat la 21:56 25 Feb 2026

Vedere aeriană asupra captitalei cubaneze, Havana. Sursă foto: Getty Images

Canada a anunțat miercuri că va oferi Cubei opt milioane de dolari canadieni, echivalentul a 5,85 milioane de dolari americani, sub formă de ajutor umanitar imediat pentru achiziționarea de alimente, informează Agepres, care citează EFE.

Guvernul canadian a precizat într-un comunicat că, în contextul agravării crizei energetice cu care se confruntă țara insulară, oferă acest ajutor "pentru a extinde accesul la alimente și nutriție" pentru cubanezii aflați în situații vulnerabile.

Ottawa a explicat că fondurile vor fi livrate "partenerilor de încredere" prin intermediul Programului Alimentar Mondial și al Fondului Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), "ceea ce va asigura că ajutorul ajunge direct la poporul cubanez".

Canada, principala sursă de turiști pentru Cuba

"Canada continuă să monitorizeze situația din Cuba și menține un contact strâns cu partenerii săi pentru a evalua și a răspunde nevoilor în schimbare", se mai spune în comunicat.

Șefa diplomației canadiene, Anita Anand, a afirmat miercuri, că autoritățile de la Ottawa nu au discutat cu Washingtonul despre distribuirea acestui ajutorul umanitar Cubei.

"Aceasta este politica externă a Canadei și ne concentrăm asupra situației umanitare", a precizat ea.

Canada este principala sursă de turiști pentru Cuba.

În 2025, aproximativ 754.000 de canadieni au ales țara din Caraibe ca destinație turistică, cu 12,4% mai puțin decât în 2024, conform datelor oficiale furnizate de Havana.

Însă după blocada energetică impusă de SUA, companiile aeriene canadiene au fost obligate să își suspende zborurile către insulă din cauza lipsei de combustibil pentru aviație, ceea ce a avut un impact semnificativ asupra economiei cubaneze.