Fără mâncare, fără benzină, fără turiști: Comunismul moare în Cuba. Avioanele nu mai pot decola de la Havana, din lipsă de carburant

2 minute de citit Publicat la 23:27 18 Feb 2026 Modificat la 23:27 18 Feb 2026

Din cauza crizei de benzină, mașinile de salubritate nu mai pot ridica gunoiul. În imagine: un colț de stradă din Havana. Foto: Profimedia Images

Cuba trece în prezent printr-una dintre cele mai grave crize economice din istoria sa modernă. După intervenția militară americană în Venezuela și amenințările cu impunerea de tarife Mexicului, administrația Trump a tăiat practic tot fluxul de petrol către Cuba, în încercarea de a forța regimul comunist de la Havana să reformeze sistemul politic și economia. Criza energetică e dublată de una alimentară, pe fondul prăbușirii turismului în această țară: cursele de la Havana spre Canada sau Rusia au fost suspendate, din cauza lipsei carburanților, informează CNN.

Mandy Pruna, unul din cei 10 milioane de locuitori ai Cubei își amintește cu nostalgia de vremurile când insula era împânzită de americani, după ce fostul președinte al SUA, Barack Obama restabilise relațiile diplomatice cu Havana în 2015.

Pruna, posesorul al unui Chevrolet roșu, model 1957, a fost în acea perioadă solicitat de vedete din show-biz-ul american, precum Will Smith, Rihanna și Kim Kardashian, care i-au plătit bani mulți - raportat la nivelul de trai din Cuba - pentru închirierea mașinii sale.

Același Chevrolet a fost folosit de diplomații americani pentru a fi folosit ca element de decor în cadrul ceremoniei de ridicare a steagului SUA pe ambasada americană din Havana.

„Toate păturile sociale au beneficiat de pe urma acestei deschideri”, a spus Pruna referitor la „revenirea americanilor” în Cuba. „Oamenii își zugrăveau casele și deschideau noi afaceri. Pentru mine a fost ceva fantastic: a fost cea mai bună perioadă a turismului din Cuba”.

În prezent, lipsită de orice fel de aliați, Cuba e complet lipsită de petrolul și carburanții de sute de milioane de dolari, necesari funcționării economiei.

Criza acută de carburanți a dus și la o prăbușire drastică a curselor aeriene spre Havana și, implicit, a turismului.

„Am nevoie de benzină ca să lucrez, am nevoie de turiști ca să pot lucra”, a spus Mandy Pruna.

Școlile și-au suspendat activitatea pentru a face economie la curent, iar hotelurile și-au închis și ele, la propriu luminile. Pe străzi sunt lipite afișe cu orarul întrerurperilor programate de curent.

Spitalele și-au redus activitatea la minimum.

Din cauza crizei de benzină, mașinile de salubritate nu mai ridică gunoiul, iar colțurile de stradă din cartierele orașelor sunt pline de mormane de gunoaie.

Țări precum Regatul Unit și Canada au emis deja alerte de călătorie în care își avertizează cetățenii să evite deplasările în Cuba.

Donald Trump spune că guvernul cubanez trebuie să facă trecerea la o economie de piață deschisă, înainte de a intra în colaps.

„Dacă nu e petrol, nu-s bani, nu e nimic”, a spus Donald Trump într-o discuție cu reporterii.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, care provine dintr-o familie de imigranți cubanezi, a declarat că singura modalitate de a avea discuții cu actuala conducere politică de la Havana este dacă aceasta renunță la putere.

„Vorbim de un regim care a supraviețuit până acum aproape exclusiv cu ajutorul subvențiilor - venite mai întâi de la fosta Uniune Sovietică și, ulterior, de la fostul regim venezuelean condus de Hugo Chavez”, a spus Rubio. „Acum, pentru prima oară, cubanezii nu mai primesc niciun fel de subvenții de nicăieri”.

Aproape întreaga mâncare dei Cuba este importată. O parte din companiile private care importau mâncare din SUA și-au suspendat afacerile, reprezentanții acestora precizând că, în lipsa curentului electric, nu pot folosi frigiderele pentru congelarea produselor.

În aceste condiții, președintele Cubei, Miguel Diaz-Canel, a cerut populației „să reziste în mod creativ” și să adopte o mentalitate „de război” pentru a face față acestei crize economice.

„Vom mânca ceea ce vom putea produce într-un anumit loc. În lipsa carburanților, nici hrana nu va putea fi transportată dintr-o municipalitate în altă”, a spus Diaz-Canel, în cadrul unei intervenții la televiziunea cubaneză.