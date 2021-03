Canalul Suez a fost deblocat. Nava Ever Given a fost repusă în circulaţie

Nava Ever Given, care eşuase pe Canalul Suez în urmă cu o săptămână, este din nou în circulaţie, a anunţat Autoritatea maritimă din Egipt, citată de agenţiile de presă Bloomberg şi Reuters.

Traficul pe Canalul Suez, care face legătura între Marea Roşie şi Marea Mediterană, va intra treptat în normalitate. Aproximativ 450 de nave erau blocate din cauza incidentului maritim.

Nava container care oprise circulația a fost pusă în mișcare luni dimineața, după ce salvatorii reușiseră să deblocheze, mai întâi, partea din spate a vaporului. Deblocarea navei a presupus un efort îndelungat, care a implicat o mulțime de remorchere și drage.

Canalul, care traversează Egiptul, este una dintre cele mai aglomerate rute comerciale.

Blocarea navei Ever Giver a însemnat faptul că toate celelalte nave au fost redirecționate pe trasee ocolitoare, în jurul Africii.

O navă mare cât patru stadioane a blocat Canalul Suez și 10% din țițeiul consumat zilnic în lume

Peste 100 de nave erau blocate, miercurea trecută, pe Canalul Suez, la ambele capete ale acestuia, după ce un imens vas de marfă a blocat această cale navigabilă de 120 de mile care face legătura între Marea Mediterană și Marea Roșie.

Nava Ever Given, care are lungimea de aproximativ 400 de metri, lăţimea de 59 de metri şi gabaritul de peste 200.000 de tone, eşuase marţea trecută, blocându-se transversal pe Canalul Suez, în Egipt.

Nava portcontainer, înregistrată în Panama şi utilizată de compania taiwaneză Evergreen Marine, se deplasa din China spre portul olandez Rotterdam.

Canalul Suez face legătura între Marea Roşie şi Marea Mediterană, oferind cea mai scurtă rută maritimă între Asia şi Europa. Aproximativ 12% dintre schimburile comerciale globale tranzitează Canalul Suez.

Autorităţile egiptene au mobilizat nave şi excavatoare şi au reuşit repunerea în circulaţie a navei, care ar fi eşuat din cauza rafalelor puternice de vânt.

