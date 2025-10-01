Când au mai avut loc „shutdown”-uri guvernamentale și când a fost primul. Paralizia guvernului federal american ar putea fi de durată

Liderii democrați din Congres - Chuck Schumer (dreapta;Senat), Hakeem Jeffries (stânga;Cameră). Foto: Profimedia Images

Guvernul federal al Statelor Unite a intrat, de noaptea trecută, în ceea ce se numește „shutdown”-ul guvernamental, paralizarea efectivă a agențiilor executive în lipsa unui buget stabilit, după ce democrații din Congres și administrația Trump nu s-au putut înțelege pentru trecerea prin Senat a unui nou pachet bugetar.

Ultimul astfel de shutdown a mai avut loc pe 22 decembrie 2018, în timpul primei administrații Trump, și a durat 35 de zile, până pe 25 ianuarie 2019, fapt ce l-a făcut cel mai lung din patru decenii. Atunci, SUA au pierdut trei miliarde de dolari în PIB ratat, conform autorităților bugetare.

Când au mai avut loc shutdown-uri guvernamentale în istoria recentă

Prima oară când agențiile executive ale guvernului federal au primit instrucțiuni să înghețe operațiunile până ce Congresul aprobă noi fonduri a fost în anii 1980.

Deși aceste episoade de paralizie guvernamentală au fost mai puțin frecvente de-a lungul următoarelor administrații – din anii 1990 până astăzi, acest lucru s-a mai întâmplat de șase ori – un partizanat tot mai intens a dus la probleme mari în Congres și la o incapacitate efectivă a aleșilor americani de a se pune de acord.

În condițiile în care republicanul Mike Johnson gestionează una dintre cele mai fragile majorități la Cameră din istorie, iar la Senat republicanii nu dispun de cele 60 de voturi din 100 necesare pentru a-și trece pe repede înainte bugetele, calea spre un evitarea unui shutdown a devenit tot mai dificilă, în condițiile în care vorbim de o administrație puțin dispusă la compromis și de o opoziție care a făcut toate compromisurile posibile până acum, inclusiv la ultimele negocieri, care au evitat la limită shutdown-ul, cu ajutorul lui liderul democraților din Senat, Chuck Schumer, acuzat atunci de „trădare” de susținătorii democrați.

Shutdown-ul care a avut loc în decembrie 2018 a fost unul parțial, în care Congresul aprobase finanțare anuală pentru niște anume agenții, permițându-le să continue operațiunile, în timp ce alte departamente au paralizat.

În timpul acelei perioade, în jur de 300.000 de oameni au fost puși în concediu fără plată. Restul de 500.000 au fost calificați drept exceptați de la concediere fără plată, ceea ce însemna că erau obligați să se prezinte la serviciu, dar fără să fie plătiți. Ambele categorii și-au primit banii atunci când agențiile s-au redeschis în urma stabilirii compromisului care a repornit guvernul federal.

În prezent, Congresul nu a aprobat niciuna dintre cele 12 legi de finanțare pentru guvernul SUA, ceea ce înseamnă că vorbim, acum, de un shutdown guvernamental deplin, spre deosebire de 2018.