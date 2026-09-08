Candidatul extremei drepte a fost exclus din alegerile pentru Primăria Cracoviei. Peste 2.000 de semnături au fost invalidate

Bartosz Bocheńczak a fost demis din funcția de lider al structurilor locale ale partidului său din Cracovia. FOTO: Profimedia Images

Candidatul partidului de extremă dreapta Confederația (Konfederacja), una dintre principalele formațiuni politice din Polonia, a fost exclus din cursa pentru funcția de primar al orașului Cracovia, după ce peste 2.000 dintre semnăturile locuitorilor orașului strânse în sprijinul candidaturii sale au fost declarate invalide, potrivit notesfrompoland.com.

Unul dintre liderii Confederației, Sławomir Mentzen, a recunoscut că situația este o „rușine” și o „catastrofă”. El a reacționat prin demiterea candidatului, Bartosz Bocheńczak, din funcția de lider al structurilor locale ale partidului său din Cracovia și declanșând o anchetă pentru a stabili cum s-a produs această eroare.

Cracovia, al doilea oraș ca mărime din Polonia, organizează în acest an alegeri pentru funcția de primar, după ce fostul edil, Aleksander Miszalski, a fost demis înainte de încheierea mandatului, în urma unui referendum rar de revocare organizat la începutul acestui an.

Peste o duzină de potențiali candidați și-au anunțat intenția de a participa la alegeri. Pentru a fi însă înregistrați, aceștia trebuiau să strângă cel puțin 3.000 de semnături ale locuitorilor orașului în sprijinul candidaturii lor și să le depună la comisia electorală municipală până la 3 septembrie.

Doisprezece candidați au depus astfel de liste, după care comisia a început să verifice toate semnăturile pentru a se asigura că fiecare candidat are cel puțin 3.000 de semnături valide.

Luni au început să apară informații potrivit cărora, deși Bocheńczak depusese puțin peste 4.600 de semnături, comisia constatase că mai puțin de 3.000 dintre acestea erau valide. În aceeași seară, candidatul însuși a confirmat informația.

Mentzen, liderul partidului liberal de extremă dreapta Noua Speranță (Nowa Nadzieja), care reprezintă una dintre cele două componente ale Confederației, a dezvăluit că peste 2.000 dintre persoanele care au semnat și-au trecut adresa la care locuiesc, în locul adresei la care sunt înregistrate oficial.

În Polonia, este obișnuit ca oamenii să locuiască într-un alt loc decât cel în care sunt înregistrați oficial. Situația este întâlnită în special în rândul tinerilor, care sunt adesea înregistrați la adresa părinților, deși locuiesc în altă parte. Confederația este deosebit de populară în rândul tinerilor, iar Cracovia are o populație numeroasă de studenți.

Mentzen a declarat că regulile privind strângerea de semnături pentru candidați sunt „absurde”, dar a recunoscut că echipa de campanie a lui Bocheńczak ar fi trebuit să acorde mai multă atenție respectării regulilor.

„Trebuie să existe consecințe în urma acestei rușini”, a declarat Mentzen, care a anunțat că Bocheńczak a fost demis din funcția de lider local al partidului Noua Speranță din Cracovia și că o comisie a partidului va „stabili responsabilitatea pentru acest dezastru”.

Confederația a fost vizată de controverse și anul trecut, când Comisia Electorală Națională (PKW) i-a respins raportul financiar privind alegerile europene din 2024, după ce a constatat nereguli. Partidul nu a depus nici documentele necesare în termenul prevăzut. În consecință, a pierdut accesul la subvențiile de la stat.

Și favoritul alegerilor a avut probleme cu strângerea semnăturilor

Bocheńczak nu este singurul candidat care a întâmpinat probleme în strângerea semnăturilor. Săptămâna trecută, cu doar câteva zile înainte de expirarea termenului, s-a aflat că peste 3.000 de semnături strânse în sprijinul favoritului în alegeri, independentul Łukasz Gibała, erau invalide deoarece pe formular lipsea cuvântul „Cracovia”.

Gibała, candidat permanent la alegerile pentru funcția de primar, care s-a clasat pe locul al doilea după Miszalski în 2024, s-a grăbit să strângă alte semnături, iar echipa sa a reușit să adune încă 9.000 în trei zile.

Luni, la începutul acestei săptămâni, s-a aflat și că alți trei candidați independenți, Marian Banaś, Stanisław Kułach și Marta Ratuszyńska, nu au reușit să strângă suficiente semnături. Toți trei și-au exercitat dreptul de a contesta decizia comisiei de a le respinge candidaturile.

Până în prezent, șase candidați au fost validați, printre care Gibała; Monika Piątkowska, susținută de Coaliția Civică (KO), de centru, și de Partidul Popular Polonez (PSL); Michał Drewnicki, din partea partidului conservator-naționalist Lege și Justiție (PiS); Aleksandra Owca, din partea formațiunii de stânga Împreună (Razem); și Michał Klimek, din partea partidului de dreapta radicală Confederația Coroanei Poloneze (KKP).

Doi candidați, Daria Gosek-Popiołek, din partea formațiunii Stânga (Lewica), și Sławomir Pietrzyk, din partea Social-Democrației Poloniei (Socjaldemokracja Polska), așteaptă încă confirmarea comisiei electorale că au depus suficiente semnături valide.

Primul tur al alegerilor va avea loc duminică, 27 septembrie. Dacă unul dintre candidați obține peste 50% din voturi, acesta va deveni primar. În caz contrar, un al doilea tur între primii doi candidați va avea loc pe 11 octombrie.

Au fost realizate puține sondaje privind susținerea candidaților, însă un sondaj realizat de agenția Opinia24 pentru Polityka Insight în urmă cu două săptămâni îl indica pe Gibała cu 25,2%, înaintea lui Piątkowska (15,3%) și Gosek-Popiołek (8,7%). Bocheńczak se afla pe locul al șaselea, cu doar 3,2%.