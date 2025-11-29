Caracas denunță o „amenințare colonialistă”, după ce SUA au anunțat că au închis spațiul aerian deasupra Venezuelei

SUA l-au desemnat pe președintele venezuelean Nicolás Maduro și aliații săi guvernamentali drept membri ai unei organizații teroriste străine. Foto: Getty Images

Venezuela a denunțat o „amenințare colonialistă” din partea Statelor Unite, după ce președintele Donald Trump a anunțat că spațiul aerian de deasupra Venezuelei, cât şi cel din proximitate, este complet închis. Guvernul de la Caracas a avertizat că nu acceptă ordine şi ameninţări din străinătate, relatează Agerpres.

Trump a scris pe platforma sa Truth Social că trebuie considerat complet închis atât spaţiul aerian de deasupra Venezuelei, cât şi cel din proximitate, şi a adresat mesajul în acest sens către „toate liniile aeriene, piloţii, traficanţii de droguri şi traficanţii de persoane”.



Venezuela a reacţionat avertizând că nu acceptă ordine şi ameninţări din străinătate şi a avertizat că postarea „ostilă, unilaterală şi arbitrară” a liderului de la Casa Albă implică şi suspendarea zborurilor pentru repatrierea imigranţilor din Statele Unite.



Săptămâna trecută, Federal Aviation Administration (FAA), administraţia de reglementare a aviaţiei din SUA, a avertizat principalele companii aeriene despre o „situaţie potenţial periculoasă” la survolarea Venezuelei, din cauza „unei situaţii de securitate în curs de înrăutăţire şi a unei activităţi militare în creşte în sau împrejurul” acestei ţări.

Venezuela a reacţionat retrăgând licenţele de operare pentru şase linii aeriene internaţionale importante care îşi suspendaseră zborurile acolo după avertismentul FAA.



Sâmbătă, mai mulţi oficiali americani contactaţi de Reuters şi-au exprimat surprinderea faţă de anunţul lui Trump şi au declarat că nu au nicio informaţie despre eventuale operaţiuni militare ale SUA pentru impunerea restricţiilor de zbor. Pentagonul nu a reacţionat la solicitarea agenţiei de a a comenta.



General-locotenentul american de aviaţie David Deptula, care a comandat o zonă de interzicere a zborurilor în nordul Irakului în 1998-1999, a apreciat că mesajul preşedintelui ridică mai multe probleme decât rezolvă, iar o interdicţie similară pentru Venezuela ar necesita resurse şi planificări considerabile, în funcţie de obiective. „Diavolul este în detalii”, a spus el.



Washingtonul susţine că preşedintele venezuelean Nicolas Maduro este implicat în traficul de droguri către SUA, ceea ce liderul socialist de la Caracas neagă.

Statele Unite au concentrat în regiunea Caraibelor o forţă militară şi au anunţat că iau în considerare diverse opţiuni de intervenţie în Venezuela, inclusiv, potrivit agenţiei Reuters, răsturnarea de la putere a lui Maduro.

În ultimele trei luni, forţele armate americane au lovit în largul coastelor venezuelene zeci de vase suspectate de trafic de droguri.