Carambol cu peste 100 de maşini şi camioane pe o autostradă din Michigan: "A fost înfricoșător să ascult bubuiturile"

Aproape 40 de camioane au fost implicate în carambolul de proporţii. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN

Un carambol cu peste 100 de autoturisme şi camioane a avut loc pe o autostradă din statul american Michigan, a relatat BBC şi NBC News. Potrivit autorităţile, accidentele s-au produs în lanţ din cauza ninsorilor abundente și a vizibilității extrem de reduse, care au provocat deraparea vehiculelor. În urma carambolului, mai multe persoane au fost rănite, iar circulaţia a fost complet blocată în ambele sensuri ale autostrăzii timp de câteva ore. "A fost puțin înfricoșător doar să ascult totul, bubuiturile", a spus unul dintre şoferi.

Peste 100 de vehicule, inclusiv aproximativ 40 de camioane, au fost implicate într-un carambol care a închis o autostradă din comitatul Ottawa, Michigan, luni, 19 ianuarie. Poliția statală a anunţatt că au existat mai multe răniți şi, din fericire, nicio persoană nu a murit, potrivit BBC.

Pedro Mata Jr., un șofer implicat în accidentele produse în lanţ, a declarat pentru agenția de știri Associated Press că abia putea vedea mașinile din fața luni din cauza zăpezii. Potrivit spuselor sale, acesta conducea cu 32 - 40 km/h înainte de carambol.

Spre deosebire de alţi şoferi, Pedro Mata Jr. a reuşit să oprească camioneta în siguranță. Ulterior, el a decis să iasă de pe șosea pentru a evita să fie lovit din spate.

"A fost puțin înfricoșător doar să ascult totul, bubuiturile și bubuiturile din spatele tău. Am văzut ce era în fața mea. Nu puteam vedea exact ce era în spatele meu", a spus Pedro Mata Jr.

Imaginile surprinse dintr-un elicopter au evidențiat proporțiile carambolului. În prezent, asupra statului american Michigan s-a abătut o furtună de zăpadă severă.

Serviciul Național de Meteorologie din SUA a emis avertizări pentru temperaturi extrem de scăzute şi unele cu privire la potențialul unor furtuni de iarnă în mai multe state, începând din nordul statului Minnesota și extinzându-se spre sud și est până în Wisconsin, Indiana, Ohio, Pennsylvania și New York.