Topul capitalelor periculoase în Europa. Surpriză: Bucureștiul nu este un oraș sigur

Când vine vorba de violență armată, Bruxelles este cea mai periculoasă capitală europeană în acest an. sursa foto: Getty

Pe măsură ce mai multe orașe europene se confruntă cu creșterea criminalității organizate și a violenței cu arme de foc, Euronews a realizat o listă a capitalelor UE în funcție de gradul de siguranță sau pericol în ceea ce privește incidentele armate.

În ultimii ani, violența bandelor a devenit larg răspândită în unele țări europene – de la rafale cu mitraliere frecvente la Bruxelles până la asasinate comise de adolescenți plătiți în Suedia.

Majoritatea orașelor analizate sunt capitale ale statelor membre UE, dar există o excepție: situația din Marsilia a fost atât de gravă anul trecut încât a trebuit inclusă. Concentrarea pe capitalele UE înseamnă și că au fost ignorate câteva țări balcanice unde criminalitatea cu arme de foc este răspândită.

Zone periculoase: Bruxelles, Stockholm, Marsilia, Amsterdam

Când vine vorba de violență armată, Bruxelles este cea mai periculoasă capitală europeană în acest an. Odată cu escaladarea conflictelor dintre bandele de droguri din cartierele Anderlecht și Molenbeek, împușcăturile au devenit frecvente.

Până la mijlocul lunii august, orașul a înregistrat 57 de incidente armate, dintre care 20 doar în timpul verii. Procurorul Julien Moinil a avertizat: „Oricine, orice locuitor al Bruxellesului, poate fi lovit de un glonț rătăcit.”

Ministrul belgian de Interne Bernard Quintin sprijină acum desfășurarea de soldați pe străzile capitalei pentru a preveni criminalitatea și extinderea rețelei de camere de supraveghere în zonele controlate de traficanți.

Stockholm – de la pace la focuri de armă

Zona capitalei suedeze a înregistrat 55 de incidente armate până în august 2025, soldate cu nouă morți. În total, Suedia a raportat 113 împușcături în acest an, cu 33 de decese, inclusiv în Malmo și Goteborg. Bandele de droguri angajează adesea adolescenți ca asasini plătiți și folosesc arme de foc sau bombe artizanale.

Marsilia – fief al mafiei drogurilor

În 2023, Marsilia a fost unul dintre cele mai violente orașe din Europa: 24 de morți în conflicte armate legate de droguri, față de 49 în 2022. Experții avertizează că „scăderea” nu s-a datorat poliției, ci faptului că un clan mafiot a câștigat războiul cu altul. În 2024, presa locală a relatat deja două incidente mortale.

Amsterdam – mai puține împușcături, mai multe explozii

Datele oficiale sunt puține, dar presa locală arată că bandele folosesc tot mai des explozibili. În 2023 au fost înregistrate 197 de explozii, dublu față de 2022. Totuși, numărul împușcăturilor a scăzut: au fost raportate șapte incidente grave, dintre care unul mortal.

Zone de risc: Paris, Copenhaga, Atena, Lisabona, Roma, Madrid

Paris – mai sigur decât Marsilia, dar cu tendințe îngrijorătoare: patru atacuri armate mortale și 34 de omucideri în 2024.

Copenhaga – după un atac mortal, poliția a instituit „zone de percheziție” în cartierul Norrebro.

Atena – presa a relatat cinci victime împușcate anul trecut și cel puțin două atacuri în 2025.

Lisabona – a avut o triplă execuție în stil mafiot și alte atacuri grave.

Roma – opt împușcături în doi ani, cinci victime; multe execuții de tip mafiot.

Madrid – opt împușcături în 2024, două decese și mai mulți răniți.

Risc moderat: București, Ljubljana, Nicosia, Praga, Riga, Sofia, Viena, Zagreb

București – șase incidente armate anul trecut, majoritatea din conflicte rutiere sau de stradă.

Nicosia – mai multe incidente, inclusiv uciderea unui migrant pakistanez de către un polițist.

Viena – confruntări între grupuri de migranți și împușcături legate de droguri, cu mai mulți răniți.

Riga – o triplă crimă armată; Letonia are una dintre cele mai mari rate de omucideri raportate la populație.

Sofia – cinci incidente raportate în 2024, unul mortal.

Praga – de obicei sigură, dar în decembrie 2023 a avut loc un atac armat la Universitatea Carol, soldat cu 14 morți.

Ljubljana – execuție mafiotă a unui bosniac în 2024.

Zagreb – două atacuri armate recente, unul legat de crimă organizată.

Risc scăzut: Berlin, Dublin, Helsinki

Berlin – puține incidente, doar unul grav.

Dublin – în general sigur, cu un singur atac mortal în doi ani.

Helsinki – liniștit în privința drogurilor, dar statisticile au fost distorsionate de un atac armat la o școală, cu o victimă.

Orașe sigure: Vilnius, Budapesta, Varșovia, Bratislava, Luxemburg, Valletta, Tallinn

Vilnius – fără violență de bande; un singur caz de crimă cu armă în 2024.

Budapesta – câteva altercații minore cu arme cu gaz sau cauciuc, fără victime.

Varșovia – câteva incidente, în principal cu implicarea poliției, dar fără violență de bande.

Bratislava – doar două incidente în doi ani, fără legătură cu bandele.

Luxemburg – două incidente minore, cu o singură rănire.

Valletta – un singur incident armat în 2025, fără victime.

Tallinn – fără incidente raportate, Estonia are o rată foarte scăzută a omuciderilor cu arme.