Carnea de vită și de miel primește de 580 de ori mai multe subvenții UE decât leguminoasele, arată un studiu

Fermieri care protestează.sursa foto: Hepta

Carnea de vită și mielul primesc de 580 de ori mai multe subvenții din partea Uniunii Europene decât leguminoasele, potrivit unui raport, în ciuda apelurilor oamenilor de știință ca populația să își ia proteinele din surse mai puțin dăunătoare, scrie The Guardian.

Analiza realizată de organizația caritabilă Foodrise arată că politica agricolă comună (PAC) a UE oferă niveluri „nedrepte” de sprijin pentru diete bogate în carne, pe care medicii le consideră nesănătoase, iar oamenii de știință din domeniul climei le consideră distructive pentru mediu.

Studiul a constatat că, în 2020, carnea de vită și mielul au fost subvenționate de 580 de ori mai mult decât leguminoasele, în timp ce carnea de porc a primit aproape de 240 de ori mai multe subvenții. Produsele lactate, la rândul lor, au beneficiat de subvenții de 554 de ori mai mari decât nucile și semințele.

Uniunea Europeană cheltuie aproape o treime din bugetul său pentru sprijinirea fermierilor, majoritatea fondurilor PAC fiind alocate în funcție de dimensiunea exploatației, nu pe baza unor considerente strategice. Carnea și produsele lactate – care utilizează terenuri pentru a cultiva furaje destinate animalelor – ajung să primească o pondere mai mare decât produsele vegetale, mai ales dacă sunt incluse și subvențiile acordate pentru hrană animalelor.

Martin Bowman, activist al Foodrise și autor al raportului, a declarat că analiza arată că sectorul zootehnic beneficiază de un sprijin disproporționat chiar și înainte de a lua în calcul costurile sociale ascunse, precum poluarea.

„Este scandalos că miliarde de euro din banii contribuabililor europeni sunt folosite pentru a susține o industrie cu emisii ridicate, într-un moment în care oamenii de știință ne spun că trebuie – din motive de sănătate și de mediu – să trecem la diete cu mai puțină carne”, a spus acesta.

Datele provin dintr-un studiu academic disponibil ca prepublicare, care a urmărit subvențiile UE pentru diferite alimente în 2020, folosind metode similare cu cele ale unei cercetări publicate în revista Nature Food în 2024. Unii experți au exprimat rezerve cu privire la amploarea diferenței identificate de primul studiu, însă nu au contestat existența acesteia.

Anniek Kortleve, cercetător la Universitatea Leiden și autoarea principală a studiului academic, a afirmat că reformele ar trebui să ia în considerare întregul lanț al subvențiilor care ajung la zootehnie prin furaje, nu doar plățile directe către fermele de animale.

„Analiza noastră arată că sprijinul PAC este puternic concentrat în alimentele de origine animală în raport cu numărul de calorii pe care le oferă, în timp ce proteinele vegetale, precum leguminoasele, primesc un sprijin foarte redus”, a precizat ea. Acest lucru se întâmplă „chiar dacă strategiile UE solicită tot mai des diete mai bogate în plante pentru sănătate și sustenabilitate”.

Raportul arată că, în 2020, carnea și produsele lactate au primit subvenții de 39 de miliarde de euro, fructele și legumele 3,6 miliarde de euro, iar cerealele 2,4 miliarde de euro. Vacile și oile, care necesită mai mult teren decât animale precum porcii sau puii, tind să beneficieze suplimentar de subvenții direcționate către regiuni și sectoare aflate în dificultate, pe lângă plățile acordate pe hectar.

Din 2023, o serie de condiții ecologice au fost atașate plăților PAC, însă experții nu se așteaptă ca structura generală a fermelor din UE să se fi schimbat semnificativ.

În 2024, un „dialog strategic” între fermieri, supermarketuri, oameni de știință și organizații de mediu – inițiat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a calma protestele fermierilor – a dus la recunoașterea faptului că europenii consumă mai multă proteină animală decât recomandă specialiștii și la apeluri pentru sprijinirea tranziției către diete bazate mai mult pe plante.

Donal Murphy-Bokern, cercetător în științe agricole, care a lucrat anterior pentru ministere ale agriculturii din Marea Britanie și Germania și nu a fost implicat în studiu, a declarat că economia proteinelor din Europa „nu funcționează în limite sustenabile”.

El a precizat că integrarea sănătății publice în politicile agricole ar pune sub semnul întrebării nivelurile actuale ale producției zootehnice.

„Avem nevoie acum de o politică agroalimentară comună care să integreze explicit obiectivele de mediu și de sănătate publică în modul în care sunt sprijiniți fermierii din UE”, a adăugat acesta.

Progresele în domeniul proteinelor alternative și tendința emergentă a consumatorilor de a reduce consumul de carne au fost întâmpinate cu rezistență din partea marilor lobby-uri agricole și a unor politicieni. În noiembrie, Parlamentul European a votat interzicerea utilizării unor termeni precum „friptură”, „burger” și „cârnat” pentru produsele pe bază de plante, dacă acestea nu conțin carne.

Decizia a fost ironizată de organizațiile de mediu, care au invocat termeni acceptați precum „unt de arahide”, care nu conține lactate, sau „hotdog”, care nu conține câini. Propunerea a divizat inclusiv tabăra conservatoare, unii considerând că încalcă principiile pieței libere.

Bowman a subliniat că politicienii joacă un rol major în influențarea producției și consumului alimentar.

„Nu credeți companiile din industria cărnii și lactatelor care spun că politicienii ce promovează diete sănătoase și sustenabile le spun oamenilor ce să mănânce”, a spus el. „Este o poziție foarte cinică”.