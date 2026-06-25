Casa Albă cere aproape 88 de miliarde de dolari pentru cheltuieli legate de războiul cu Iranul

Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Hepta

Casa Albă a cerut miercuri Congresului american o suplimentare bugetară de aproape 88 de miliarde de dolari, dintre care „majoritatea” urmează să răspundă unor „nevoi urgente” legate de războiul din Iran, relatează AFP, citată de Agerpres.

Peste 67 de miliarde de dolari ar fi astfel consacrate Pentagonului, în special pentru "costurile operaţionale" ale războiului declanşat de Statele Unite şi Israel pe 28 februarie, şi pentru "a reconstitui stocurile de muniţie", conform unei scrisori trimise Congresului de către directorul pentru buget al Casei Albe, Russell Vought.

În plus, se solicită 11,1 miliarde de dolari pentru a ajuta fermierii americani, dintre care 10 miliarde ca ajutor temporar pentru însămânţările din 2026.

Ministerul Energiei ar obţine de asemenea 672 de milioane de dolari "pentru activităţi destinate încetării complete şi verificabile a capacităţii Iranului de a dezvolta sau achiziţiona o armă nucleară", a precizat scrisoarea.

Departamentul de Stat ar primi, la rândul său, 300 de milioane de dolari pentru proiecte de securitate şi de renovare a ambasadelor din ţările vecine cu Iranul, după ce mai multe clădiri diplomatice au fost vizate de Teheran în timpul conflictului.

"Îndemn Congresul să acţioneze cât mai curând posibil cu privire la aceste solicitări importante şi urgente", a subliniat Russell Vought în scrisoarea sa.