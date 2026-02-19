Casa Albă spune că „ar fi înțelept” ca Iranul să încheie un acord, în timp ce SUA își intensifică prezența militară

3 minute de citit Publicat la 09:37 19 Feb 2026 Modificat la 09:37 19 Feb 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Casa Albă a avertizat că „ar fi foarte înțelept” ca Iranul să încheie un acord cu Statele Unite, pe fondul informațiilor potrivit cărora președintele Donald Trump analizează noi acțiuni militare împotriva Republicii Islamice, scrie BBC.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat într-un briefing de presă că Trump speră în continuare la o rezolvare diplomatică a disputei privind programul nuclear al Teheranului.

Comentariile sale vin în contextul în care SUA trimit o a doua navă de luptă în regiune și la o zi după ce au fost raportate progrese în discuțiile dintre SUA și Iran desfășurate în Elveția.

Presa americană a relatat miercuri că Trump a discutat cu consilierii săi opțiuni de atac, iar o lovitură americană ar putea avea loc chiar de sâmbătă. Vara trecută, armata americană a lansat lovituri asupra a trei instalații nucleare iraniene.

Trump nu a luat încă o decizie finală privind un eventual atac, iar discuțiile în curs au fost descrise ca fiind fluide, au declarat surse pentru CBS News, partenerul BBC în SUA.

Leavitt le-a spus jurnaliștilor miercuri că există „multe motive și argumente care ar putea fi invocate pentru o lovitură împotriva Iranului”.

Ea a făcut referire la loviturile americane din iunie, adăugând: „Iranul ar fi foarte înțelept să încheie un acord cu președintele Trump și cu administrația sa.”

Deși nu a apărut un progres major în urma discuțiilor indirecte de marți de la Geneva, ambele părți au indicat că s-au făcut pași în direcția corectă.

Iranul a declarat că s-a ajuns la o înțelegere cu SUA asupra principalelor „principii directoare” care vor ghida eforturile de soluționare a disputei privind programul nuclear al Teheranului. Ministrul de externe Abbas Araghchi a adăugat că mai este încă mult de lucru.

Statele Unite au afirmat că „s-au înregistrat progrese”, iar ministrul de externe al Omanului, Badr Albusaidi, a cărui țară mediază discuțiile, a spus că negocierile „s-au încheiat cu progrese bune” în privința obiectivelor comune și a aspectelor tehnice.

Întrebată despre negocierile de la Geneva, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a declarat că Washingtonul și Teheranul sunt încă „foarte departe” pe unele chestiuni-cheie.

„Cred că ați auzit ieri de la administrație și de la Departamentul de Stat că s-au înregistrat unele progrese, dar suntem încă foarte departe pe anumite subiecte”, a spus Leavitt. „Cred că iranienii sunt așteptați să revină la noi cu mai multe detalii în următoarele câteva săptămâni, iar președintele va continua să urmărească modul în care evoluează situația”.

Leavitt a refuzat să spună dacă Israelul va fi implicat în decizia SUA.

La începutul săptămânii, Iranul a afirmat că a ajuns la o înțelegere cu SUA asupra principalelor „principii directoare” pentru rezolvarea disputei privind programul său nuclear.

Iranul a declarat că dorește să se concentreze pe programul său nuclear și pe eventuala ridicare a sancțiunilor economice, în timp ce Washingtonul a indicat anterior că dezvoltarea programului de rachete al Iranului ar trebui să facă parte din orice negocieri.

SUA și aliații săi europeni suspectează că Iranul se îndreaptă spre dezvoltarea unei arme nucleare, lucru pe care Teheranul l-a negat în mod constant.

SUA și-au intensificat prezența militară în apele din apropierea Iranului, în timp ce imagini din satelit arată că Republica Islamică își fortifică siturile militare sensibile.

BBC Verify a confirmat localizarea portavionului american USS Abraham Lincoln – echipat cu distrugătoare cu rachete ghidate și zeci de avioane de luptă – în apropierea Iranului.

De asemenea, SUA ar fi trimis în Orientul Mijlociu și USS Gerald R. Ford, cea mai mare navă de război din lume. Se așteaptă ca aceasta să ajungă în regiune în următoarele trei săptămâni.

Toate forțele militare americane desfășurate în regiune ar urma să fie operaționale până la jumătatea lunii martie, au declarat pentru CBS un oficial american și un înalt oficial militar.

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a publicat marți, pe X, o imagine generată de AI cu portavionul Ford pe fundul oceanului.

„Președintele SUA spune constant că Statele Unite au trimis o navă de război către Iran. Desigur, o navă de război este o piesă periculoasă de echipament militar”, se arată în postarea lui Khamenei. „Cu toate acestea, mai periculoasă decât acea navă de război este arma care poate trimite acea navă pe fundul mării”.

Khamenei a acuzat, de asemenea, SUA că încearcă să predetermine rezultatul negocierilor și a spus că acest lucru ar fi „un lucru greșit și nechibzuit”.

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran a răspuns consolidării prezenței militare americane prin lansarea unui exercițiu maritim în Strâmtoarea Hormuz, situată în Golf, între Oman și Iran, luni.

Strâmtoarea este considerată o rută maritimă internațională vitală și un coridor esențial pentru exporturile de petrol ale statelor arabe din Golf.