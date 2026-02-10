Castravetele a ajuns produs de lux în Rusia. Cum a ajuns o pungă de castraveți să coste cât un kilogram de carne de porc sau vită

Publicat la 23:25 10 Feb 2026

În Rusia, prețul mediu pentru un kilogram de castraveți a ajuns să fie peste 300 de ruble (echivalentul a circa 3 euro). Imagine de arhivă. Foto: Profimedia Images

Prețul castraveților din Rusia a înregistrat o creștere bruscă și neobișnuită, în ultimele luni. Astfel, prețul pentru un kilogram de castraveți s-a dublat practic, după ce a înregistrat în luna februarie o creștere 111,1%, comparativ cu luna noiembrie 2025, informează The Moscow Times.

La începutul lunii februarie, un kilogram de castraveți se vindea cu 300 de ruble (circa 3 euro), preț mediu de retail/kilogram, conform datelor Rusprodsoyuz (Asociația Producătorilor și Furnizorilor de Produse Alimentare din Rusia).

La vânzarea cu amănuntul, de la finele lui decembrie și până în prezent, creșterea a fost de 41,8%, adică de la 223,7 la 317,2 ruble/kilogramul.

În unele regiuni, prețul la castraveți depășește și 500 de ruble kilogramul.

Practic, un kilogram de castraveți a ajuns să coste aproape cât un kilogram de carne, notează publicația Forbes, preluată de The Moscow Times.

Astfel, conform Rosstat (Institutul Național de Statistică din Rusia), un kilogram de carne de porc se vinde în Rusia cu aproape 397 de ruble, iar carnea de vită cu 700 de ruble/kilogramul.

Prețurile la legume în Rusia a crescut în luna ianuarie din cauza scăderii producției din sere pe timpul ierni (ca urmare a frigului și gerului), a cererii crescute înregistrate în timpul Sărbătorilor de Iarnă și de Anul Nou, precum și ca urmare a „costurilor logistice”, după cum au precizat reprezentantții lanțului local de hipermarketuri Lenta.