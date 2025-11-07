Cătălin Predoiu a discutat, la Atena, cu secretarul american al Energiei despre investiții în proiectele privind gazul lichefiat

Cătălin Predoiu s-a întâlnit, la Atena, cu secretarul american al Energiei, Chris Wright

Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, s-a întâlnit vineri cu Chris Wright, secretarul american al Energiei, și cu Secretarul de Interne al SUA și președintele Consiliului Național pentru Energie, Doug Burgum. Întrevederea a avut loc la Atena, unde Cătălin Predoiu a participat la Forumul pentru Cooperare Transatlantică în domeniul Energiei (P–TEC).

Reuniunea ministerială pentru Cooperare Transatlantică în domeniul Energiei (P–TEC) a oferit prilejul pentru o întâlnire între delegația Guvernului României condusă de viceprim-ministrul Cătălin Predoiu și Chris Wright, secretar al Departamentului Energiei al Statelor Unite. La această întrevedere a participat și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, invitat de think tank -ul Atlantic Council.

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a declarat în luna septembrie că România se află pe lista țărilor în care SUA vor să dezvolte resurse de energie, inclusiv nucleare, potrivit unei postări a Ambasadei SUA la București.

SUA, interesate de investiții energetice în România

Reprezentanța diplomatică a Statelor Unite a prezentat o scurtă înregistrare audio, prin care Wright menționează interesul american pentru România.

“Obiectivul Statelor Unite este să colaboreze cu toți aliații noștri din întreaga lume, în toate formele posibile. O parte importantă a acestui demers va consta în exportul de energie americană. În alte cazuri, va însemna aducerea de capital și de companii americane pentru a dezvolta resurse energetice în diverse țări, fie că vorbim de construcția de centrale nucleare, de exploatarea cărbunelui sau de valorificarea energiei geotermale. Dorim să cooperăm cu statele lumii pentru a asigura o mai bună alimentare energetică a societăților lor și a lumii în ansamblu. România se află, fără îndoială, pe această listă”, a declarat atunci Chris Wright, numit de Donald Trump la conducerea Departamentului Energie din postura de magnat al industriei americane de petrol și gaze.

Agenda lui Cătălin Predoiu mai prevede și întrevederi cu alți oficiali ai administrației americane, reprezentanți ai instituțiilor financiare americane și ai operatorilor din domeniul energiei.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Cătălin Predoiu a mulțumit pentru colaborarea în dezvoltarea proeictelor strategice pentru securitatea europeană:

“Este minunat să colaborez cu Secretarul Burgum pentru a avansa agenda Dominației Energetice. O colaborare excelentă și proiecte privind GNL în viitor pentru securitatea europeană cu SUA și mulțumiri Secretarului Burgum, Secretarului Wright, ambasadorului Kim Guilfoyle și delegației SUA”, a scris Cătălin Predoiu pe platforma X.

Potrivit unei informări a Ministerului Afacerilor Interne, viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu a fost însoțit la eveniment de secretarul de stat în cadrul ministerului Energiei, Cristian Bușoi, și de Ion Sterian, directorul general al Transgaz.

Forumul de la Atena contribuie la consolidarea securității energetice și generale a regiunii, prin reducerea dependenței de gazul rusesc, întărirea cooperării transatlantice și dezvoltarea infrastructurii critice.

Principalele teme de pe agenda discuțiilor

Aceste teme vor fi abordate și de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care va avea o întrevedere cu ministrul elen al Economiei și Finanțelor, Kyriakos Pierrakakis.

Printre temele de discuție se regăsesc:

Viziunea României de a deveni un hub energetic regional pentru gaze naturale și energie electrică, prin valorificarea infrastructurii existente și a proiectelor aflate în derulare;

Rolul Greciei ca poartă de acces către surse alternative de energie, inclusiv gaze naturale lichefiate (LNG) și interconectări transfrontaliere, cu potențial de cooperare directă cu România;

Colaborarea în domeniul reformelor economice, digitalizării serviciilor publice și simplificării procedurilor fiscale pentru stimularea investițiilor străine și susținerea mediului de afaceri.