Cătălin Predoiu se întâlnește cu oficiali americani la Forumul Parteneriatului pentru Cooperare Transatlantică în domeniul Energiei

<1 minut de citit Publicat la 11:29 06 Noi 2025 Modificat la 11:29 06 Noi 2025

Cătălin Predoiu, vicepremier, ministru al Afacerilor Interne. Sursa foto: Facebook /Catalin Predoiu

Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, participă la Forumul Parteneriatului pentru Cooperare Transatlantică în domeniul Energiei (P–TEC), care se desfășoară la Atena, în perioada 5–7 noiembrie 2025, arată o informare a ministerului.



În cadrul Forumului, Cătălin Predoiu are programate întâlniri bilaterale cu Doug Burgum, secretar al Departamentului de Interne al SUA și președinte al Consiliului Național de Dominanță Energetică, cu Chris Wright, secretar al Departamentului Energiei al Statelor Unite, precum și cu alți oficiali ai administrației americane, reprezentanți ai instituțiilor financiare americane și ai operatorilor din domeniul energiei.

P–TEC este o inițiativă strategică, coordonată de Departamentul Energiei al Statelor Unite în cooperare cu statele din Europa Centrală și de Est și cu Uniunea Europeană.

Forumul de la Atena contribuie la consolidarea securității energetice și generale a regiunii, prin reducerea dependenței de gazul rusesc, întărirea cooperării transatlantice și dezvoltarea infrastructurii critice.