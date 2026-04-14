Ce bacșiș i-a dat Donald Trump livratoarei care i-a adus comanda de la McDonald's la Biroul Oval

Președintele Donald Trump a primit luni, la Biroul Oval, două pungi de la McDonald's livrate prin DoorDash și i-a oferit curierului un bacșiș de 100 de dolari. Momentul a fost folosit pentru a promova o măsură fiscală despre care spune că aduce beneficii celor care câștigă bani din bacșiș, scrie AP News.

Sharon Simmons, îmbrăcată într-un tricou pe care scria „DoorDash Grandma”, a ajuns la ușa Biroului Oval și a bătut, în timp ce camerele filmau. Trump a apărut și a salutat-o: „Bună, mă bucur să te văd”, după care a arătat pungile și le-a spus jurnaliștilor: „Uitați-vă la asta! Nu pare regizat, nu?”

În realitate, bineînțeles că era. Accesul în incinta Casei Albe și până la Biroul Oval presupune aprobări prealabile și controale stricte de securitate, inclusiv verificări suplimentare pentru apropierea de președinte.

McDonald’s este de mult timp unul dintre alimentele preferate ale președintelui

Administrația a încercat astfel să atragă atenția asupra unei prevederi din pachetul fiscal susținut de Trump, adoptat anul trecut, care permite americanilor să deducă temporar anumite taxe federale din veniturile obținute din bacșișuri. Măsura permite deduceri de până la 25.000 de dolari pentru anumite categorii de lucrători, dar se reduce pentru cei cu venituri mai mari.

Promovarea vine înainte de ziua limită pentru depunerea declarațiilor fiscale, însă subiectul a fost eclipsat în ultimele săptămâni de alte evenimente, precum tensiunile legate de Iran și disputa lui Trump cu Papa Leon XIV.

McDonald’s este de mult timp unul dintre alimentele preferate ale președintelui, pe care le-a folosit și în scopuri politice. În 2019, în primul său mandat, a servit fast-food echipei Clemson Tigers football la Casa Albă, iar în campania din 2024 a făcut o oprire celebră la un restaurant McDonald’s din Pennsylvania, unde a lucrat simbolic la prăjit cartofi și a răspuns întrebărilor jurnaliștilor.

Trump a invitat-o pe livratoare să participe la o scurtă conferință de presă alături de el

Sharon Simmons, despre care DoorDash spune că este din Arkansas, a povestit că modificările fiscale au redus suma pe care trebuie să o declare ca venit. Ea a spus că a câștigat peste 11.000 de dolari anual din bacșișuri, însă cifrele exacte nu au fost verificate public.

La un moment dat, Trump a invitat-o să participe la o scurtă conferință de presă alături de el, unde a răspuns la întrebări despre blocarea Strâmtorii Ormuz și despre refuzul de a-și cere scuze.

Președintele a întrebat-o dacă l-a votat: „Cred că m-ai votat, nu?” Ea a răspuns ezitant: „Poate.” Trump a continuat: „Am auzit că ești o mare susținătoare. Apreciem asta.”

Trump a scos o bancnotă de 100 de dolari și i-a înmânat-o

Întrebată ulterior dacă personalul de la Casa Albă oferă bacșișuri bune, Simmons a ezitat, iar Trump a scos o bancnotă de 100 de dolari și i-a înmânat-o. Ea a râs și a spus: „Da, foarte.”

Trump a invitat-o apoi pe ea și pe soțul ei la un meci UFC organizat pe peluza Casei Albe cu ocazia aniversării sale de 80 de ani din iunie. A revenit și asupra unui subiect frecvent în discursurile sale, întrebând-o dacă este de părere că „bărbații ar trebui să participe la sporturi feminine”. Simmons a răspuns că nu are o opinie și a subliniat că este acolo doar „pentru eliminarea taxelor pe bacșiș”.

Ulterior, Casa Albă a transmis că Trump a dus personal mâncarea — cheeseburgeri și cartofi prăjiți — angajaților din West Wing.