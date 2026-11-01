Ce înseamnă pentru România alegerile din SUA. Rezultatul nu va decide doar soarta Congresului american. FOTO: Antena 3 CNN

Votul de marți din Statele Unite nu decide doar soarta Congresului american, ci are importanță deoarece, în funcție de rezultat, ar putea aduce schimbări care vor afecta în primul rând Europa, România și forțele americane aflate pe teritoriul țării noastre, au relatat duminică Sabrina Preda și Sergiu Cora, trimișii speciali Antena 3 CNN la New York.

"Alegerile de marți vor fi un test pentru administrația americană, dar nu numai, pentru că aici, în America, se joacă dur. Sondajele de până acum, cel puțin cele din această lună, arată o luptă strânsă. Vor fi puse în joc toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților, 35 de locuri din Senat, dar și 36 de posturi de guvernator. Rezultatul îl vom afla marți, în ziua votului.

Alegerile de la jumătatea mandatului din America au un impact deosebit asupra lumii, asupra Europei și, evident, asupra României, pentru că orice schimbare de putere în cele două camere ale Congresului american modifică echilibrul politic existent.

În acest moment, Partidul Republican, al președintelui Trump, controlează ambele camere. Dacă democrații vor reuși să câștige una dintre ele sau chiar pe amândouă, președintelui Trump îi va fi mult mai greu să ia decizii și să promoveze legi.

E important pentru că, Congresul aprobă fondurile și bugetele pentru apărare și pentru asistența internațională. În România avem militari americani și ne dorim o prezență militară americană mai mare. În funcție de rezultatul alegerilor, ar putea apărea schimbări care vor afecta în primul rând Europa, România și forțele americane aflate pe teritoriul țării noastre.

Avem și un vot anticipat record: până acum, 52 de milioane de americani și-au exprimat deja opțiunea. Interesul este foarte mare, iar asta se vede și în presă. The New York Times, o publicație care înclină mai mult spre democrați, scrie că discursurile lui Trump au devenit tot mai agresive.

Aici, campania electorală continuă până în ziua votului."