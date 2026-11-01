Raliul mitigurilor lui Trump. De la "fundul al naibii de frumos" al lui Nicki Minaj, la hamburgerul de 5.000 de $. Și mesajele bizare

10 minute de citit Publicat la 14:56 01 Noi 2026 Modificat la 14:56 01 Noi 2026

Președintele Donald Trump încheie campania pentru alegerile de la jumătatea mandatului cu peste 20 de mitinguri organizate într-o singură lună. FOTO: Getty Images

Președintele Donald Trump încheie campania pentru alegerile de la jumătatea mandatului cu peste 20 de mitinguri organizate într-o singură lună, în mare parte în state considerate sigure pentru republicani. Cu popularitatea la 34% și cu republicanii în dificultate chiar și în state considerate sigure, Donald Trump vorbește mai mult despre el însuși decât despre problemele alegătorilor, scrie CNN.

În ultimele două săptămâni, reporterii CNN au fost la mitingurile președintelui din Kansas, Carolina de Nord, Carolina de Sud, Iowa, Florida, Georgia, Michigan, Mississippi, Texas și Ohio. Au urmărit discursurile și au vorbit cu oamenii veniți să-l vadă. Iată ce le-a atras atenția.

Kansas: un public mai puțin convins

Betsy Klein, Wichita, Kansas: Anul acesta am fost la mitinguri ale lui Trump în nouă state, după ce i-am urmărit și campaniile din 2016 și 2020 (în 2024 am acoperit campania Biden-Harris). Publicul lui s-a schimbat mult în acest timp. În iunie 2015, când Trump și-a anunțat prima candidatură, am fost la primul său miting, la Hoyt Sherman Place, în Des Moines. Atunci, publicul era amestecat politic. Mulți erau curioși sau nehotărâți și voiau doar să vadă cum arată un miting Trump. Astăzi, aproape toți cei cu care am vorbit votează doar cu republicanii. Sunt cei mai fideli susținători ai lui Trump și ai mișcării MAGA.

Excepția a fost Kansas. Trump a câștigat acest stat la o diferență de 16 puncte în 2024, iar Kansas nu a mai trimis un democrat în Senat din 1932. Pe 19 octombrie, la mitingul din Park City, lângă Wichita, am vorbit cu o tânără mamă care nu se hotărâse între senatorul republican Roger Marshall și candidatul democrat Adam Hamilton, pastorul unei megabiserici. Pe ea o preocupa în primul rând economia.

Un mic antreprenor mi-a spus că a decis să-l voteze pe Hamilton după ce a urmărit mitingul lui Trump. "Cred că oamenii din Kansas s-au săturat și suntem destui care putem face diferența la vot", a spus el.

Protestatari în sală

Alayna Treene, Clemson, Carolina de Sud: Mitingul a avut loc într-o clădire pentru animale din campusul Universității Clemson, un loc care amintea de un rodeo. Pe 21 octombrie, am văzut de cel puțin 12 ori cum agenții de securitate scoteau din sală protestatari gălăgioși. Strigătele au început la câteva minute după ce Trump a urcat la pupitru.

"Ești un infractor!", a strigat cineva.

"Ești un trădător!" a strigat altcineva.

Trump a avut parte de protestatari la multe dintre mitingurile din această campanie, mai des decât în 2024. A reacționat însă cu umor.

"Nu mă deranjează, dar mereu o fac exact când ajung la poantă", a glumit el după trei întreruperi. "Am avut trei poante și le-au nimerit perfect."

"Oamenii ăștia sunt niște ratați", a adăugat el.

„Prefaceți-vă că eu sunt pe buletinul de vot”

Adam Cancryn, Fort Myers, Florida: Trump s-a simțit în largul lui în sud-vestul Floridei, o zonă puternic republicană dintr-un stat care votează cu republicanii de un deceniu. Faptul că a trebuit să vină aici pe 23 octombrie arată însă cât de mari sunt problemele partidului. Trump a petrecut mult timp rugându-i pe oameni să voteze toți candidații republicani. Uneori părea să nu creadă că unele curse din Florida sunt atât de strânse.

"Angie Nixon - nu-mi venea să cred", a spus Trump despre candidata democrată la Senat, o socialistă care încearcă să o învingă pe senatoarea republicană Ashley Moody. "De ce nu am și eu un adversar ca ea? De ce nu, Ashley?"

Trump a vorbit puțin despre războiul cu Iranul și despre scumpirea benzinei, motivele pentru care Florida a devenit disputată. În schimb, a transformat alegerile într-un test de loialitate: cine l-a susținut trebuie să meargă din nou la vot.

"La aceste alegeri, vă rog să vă prefaceți că eu sunt pe buletinul de vot", a spus el.

"Facem o avere"

Rafael Romo, Perry, Georgia: Pe 24 octombrie, la Perry, în Georgia, Trump a afirmat că Statele Unite câștigă "sute și sute de miliarde, trilioane de dolari" din petrol, în timp ce oamenii plătesc prețuri mari la benzină. Președintele a recunoscut chiar că oamenii lui l-au rugat să nu vorbească despre asta. "Mi-au zis: «Vă rugăm, nu pomeniți de asta, domnule!»", a povestit el.

Trump a spus că presa va scrie că "vorbește despre banii pe care îi câștigăm, în timp ce oamenii suferă la pompă" ceea ce s-a și întâmplat. "Nu-mi pasă! O spun. Facem o avere nenorocită!", a strigat el.

Mulțimea a aplaudat, dar unii oameni din spate, mai aproape de zona presei, s-au uitat nedumeriți unul la altul.

Obama și comentariul despre Nicki Minaj

Arlette Saenz, Port Huron, Michigan: Pe 25 octombrie, la Port Huron, în Michigan, Trump s-a gândit la un alt președinte.

"Rivalul meu a fost aici ieri", a spus el despre Barack Obama. "N-a avut o mulțime ca asta."

Mitingul lui Trump a avut loc la mai puțin de o zi după cel al lui Obama din Detroit. Am fost la amândouă și ambele au avut mult public, deși Trump a spus că la Obama au venit puțini oameni.

A fost un weekend rar, în care doi președinți și-au prezentat în paralel viziunile opuse despre țară. Cu nouă zile înainte de vot, Trump a vorbit mai ales despre două lucruri: atacuri antimusulmane la adresa candidatului democrat la Senat, Abdul El-Sayed, și comentarii despre fundul unor oameni, inclusiv al senatorului republican din Ohio, Jon Husted.

"M-am uitat la fundul lui Husted și n-am mai făcut asta niciodată cu un bărbat. Neoficial: la femei da, la bărbați nu", a spus Trump.

Apoi a arătat spre o femeie din public. "Apropo, mai devreme m-am uitat la un fund al naibii de frumos, al lui Nicki Minaj", a spus Trump, cerându-i rapperiței, una dintre susținătoarele sale, să se ridice. "E greu să nu-l observi."

Trump venise să-l susțină pe candidatul republican la Senat Mike Rogers. Astfel de comentarii păreau însă menite mai degrabă să-i distreze pe fani decât să convingă alegătorii dintr-un stat afectat de prețurile mari la benzină și de războiul comercial cu Canada.

Trump i-a promis și lui Rogers un compliment, dacă l-ar ajuta să câștige. "Aș spune asta și despre fundul tău, Mike, dacă îți garantează victoria. Fac orice ca să câștigi" a spus el.

Sala de bal, subiect de miting în Mississippi

Kevin Liptak, Corinth, Mississippi: Trump vorbește des la mitinguri despre renovările de la Casa Albă, deși consilierii lui ar prefera să evite subiectul. Oamenii din public locuiesc la mii de kilometri de Washington și nu vor vedea niciodată aceste lucrări.

Trump nu i-a ascultat. Pe 26 octombrie, în Mississippi, a părut iritat că Obama i-a comparat gusturile cu cele ale lui "Saddam Hussein" care deschide "un Cheesecake Factory".

Trump a spus că Cheesecake Factory este „o companie de mare succes" și că Obama nu înțelege că un președinte trebuie să aibă grijă de clădire. "Casa Albă reprezintă țara noastră și trebuie să arate impecabil", a spus el. "Aș încerca să-i explic asta unuia ca Obama, dar n-ar înțelege."

Președintele a descris în detaliu repararea tencuielii de la Porticul de Nord și noul heliport de pe Peluza de Sud. Publicul din Crossroads Arena nu a aplaudat prea mult. La un moment dat, un protestatar a strigat "Bagă-ți sala de bal în fundul tău gras", iar vorbele s-au auzit clar atât în sală, cât și în înregistrări.

Hamburgerul de 5.000 de dolari de la Mar-a-Lago

Arlette Saenz, Lubbock, Texas, și Ed Lavandera, Corpus Christi, Texas: Cu o săptămână înainte de alegeri, Trump a ținut două mitinguri în Texas, la Corpus Christi și la Lubbock, pentru candidatul republican la Senat Ken Paxton.

Pe 27 octombrie, la ambele mitinguri, Trump a promis cecuri de 5.000 de dolari pentru americani, dacă republicanii vor câștiga Camera Reprezentanților și Senatul. La Corpus Christi, i-a invitat pe oameni să cheltuiască banii la Mar-a-Lago, apoi a glumit că nu și-ar permite.

"Ați putea veni chiar și la Mar-a-Lago", a spus Trump. "Problema e că, pentru 5.000 de dolari, vă puteți lua cel mult un hamburger și poate un desert mic. Nici nu știu dacă vă ajung. Nu, nu mergeți acolo. Nu e un loc bun dacă sunteți atenți la bani."

Gluma arată cum Trump se abate des de la mesaj pentru a-și distra publicul. Uneori, asta îi pune în încurcătură pe alți republicani, mai ales că prețurile rămân principala grijă a alegătorilor. Trump trebuia să apară alături de trei cunoscuți jucători de fotbal american originari din Texas, dar au venit doar doi. Mai târziu, a făcut campanie cu Paxton la Lubbock, un comitat din nord-vestul Texasului câștigat de Trump cu 40 de puncte la ultimele alegeri.

"E destul de distractiv să petreci o zi întreagă cu președintele Statelor Unite", a spus Paxton pe scenă."Când ajungeam la Lubbock, mi-a zis: «De obicei nu fac două mitinguri pentru nimeni. Probabil chiar te plac». Domnule președinte, și eu vă plac foarte mult"

Trump apără un spot electoral controversat

Betsy Klein, Chillicothe, Ohio, și Kevin Liptak, Sioux City, Iowa: La mai multe mitinguri, Trump a apărat pe larg ceea ce este probabil cel mai controversat spot electoral al campaniei din 2026. În reclamă apare mama candidatei democrate la funcția de guvernator al statului Ohio, Amy Acton, cu care aceasta nu mai are relații. Spotul a fost făcut de campania candidatului republican Vivek Ramaswamy și a fost criticat de ambele partide, inclusiv de actualul guvernator republican, Mike DeWine. În reclamă, mama lui Acton spune că fiica ei este "mincinoasă". Acton a declarat că nu și-a mai văzut mama de la 12 ani. Atunci, mama a pierdut custodia copiilor, după ce tatăl vitreg al lui Acton a fost inculpat pentru abuz sexual asupra ei.

În prima vizită în Ohio de la apariția spotului, Trump a spus, în fața unui public în care se afla și Ramaswamy, că toate criticile sunt „foarte nedrepte”.

"Mama a spus că Amy Acton este o mincinoasă. Că nu e bună de nimic. Foarte nedrept", a spus Trump pe 28 octombrie, iar oamenii din sala de sport l-au aplaudat zgomotos.

Trump apărase spotul și la Sioux City, în Iowa, cu o săptămână înainte. Momentul a fost stânjenitor, pentru că Ashley Hinson, reprezentanta republicană pentru care venise să facă campanie la Senat, ceruse în aceeași zi retragerea reclamei, numind-o "ridicolă". Hinson urmărea din culise în timp ce Trump povestea că l-a sfătuit pe Ramaswamy să nu retragă spotul, în ciuda cererilor republicanilor. Apoi, președintele a chemat-o pe scenă, iar ea nu a spus nimic despre subiect.

A fost încă un caz în care Trump i-a pus în dificultate pe republicanii vulnerabili. Ascultându-i discursul într-un hangar de avioane, era clar de ce mulți republicani și-ar dori ca el să vorbească doar despre temele care le mobilizează alegătorii.

Obsesia sondajelor

Alayna Treene, Rock Hill, Carolina de Sud: Pe 29 octombrie, în Carolina de Sud, Trump a vorbit mult despre sondaje. El a spus că sondajele publicate de presă "nu sunt reale" și sunt "complet false". L-au deranjat mai ales sondajele despre popularitatea lui.

"Mint de îngheață apele. «Donald Trump are 42%». 42%? Adică înmulțit cu doi? Și mai adăugați 20. Sunt oameni bolnavi. Sondaje false", a spus el.

Nu a fost clar la ce sondaj se referea. Potrivit mediei sondajelor calculate de CNN, popularitatea lui Trump este de 34%. După câteva minute de critici, Trump și-a făcut propriul sondaj. „Vă întreb ceva: câți oameni din sala asta au fost vreodată întrebați într-un sondaj? Serios, ridicați mâna”, a spus el mulțimii pline de șepci MAGA și haine strălucitoare cu numele lui. "Sunt curios. Eu n-am cunoscut niciodată un republican care să fi fost întrebat."

Foarte puțini oameni au ridicat mâna, poate o duzină.

Trump și mulți strategi republicani spun că sondajele greșesc des sau îi subestimează pe alegătorii republicani. Este însă greu de ignorat cât timp și câtă energie a investit Trump în state considerate sigure pentru republicani.

"28 de zile la rând din porcăria asta e mult"

"Există ceva mai bun decât un miting Trump?", a întrebat președintele, la scurt timp după ce a urcat pe scenă, în vinerea dinaintea alegerilor.

Tot în acea zi, părea că acesta va fi ultimul miting, urmat de un weekend de odihnă la Mar-a-Lago. În ultimele 24 de ore, mitingurile din Kansas și Iowa programate pentru weekend fuseseră anulate, apoi reprogramate.

"Credeam că ăsta o să fie ultimul", le-a spus Trump oamenilor din Florida. "Credeam că mă pot relaxa."

Răgușit, președintele s-a plâns de oboseala ultimei luni."Douăzeci și opt de zile la rând din porcăria asta e mult. E mult. Vocea mea mai funcționează cam la 49,2%."

După ce echipa sa a decis ca mesajele finale din weekend să fie transmise prin telefon, președintele a fost iritat de felul în care presa a relatat despre anularea mitingurilor, a scris CNN. În Florida însă, Trump a spus că republicanii din cele două state i-au cerut să vină personal. "Am întrebat: «Contează?». Mi-au răspuns: «Vrem doar să fim siguri că vom câștiga»".

Încă un miting de 90 de minute a părut să-l convingă că mai are energie. "Așa că duminică, în timp ce voi vă uitați la fotbal, eu voi zbura cu un avion foarte frumos spre Iowa și Kansas."